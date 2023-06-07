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雲林良品打出品牌　縣府攜手17廠商前進2023台北國際食品展

▲雲林良品成功打出屬於自己的品牌，不只在台灣，也拓展到新加坡、馬來西亞、日本等國家。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林良品成功打出屬於自己的品牌，不只在台灣，也拓展到新加坡、馬來西亞、日本等國家。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府以「雲林良品必屬精品」為主軸，攜手縣內17家在地優質廠商參加2023台北國際食品展，今（7）日舉辦行前記者會，展示參展的雲林優質農特產品，雲林縣長張麗善感謝店家與縣府站在一起打團體戰，並邀請民眾體驗雲林農產好滋味。

雲林縣長張麗善指出，2023台北國際食品展於6月14日至17日，雲林良品目前有304家廠商、737項產品，這次有17家廠商會帶著他們的優質產品去參展，由於台北國際食品展屬於B2B的專業展，除最後一日開放一般民眾參觀外，前三天以專業買家及同業為主，雲林良品館每年皆獲得國內外企業青睞，也開創許多合作商機。

▲雲林良品成功打出屬於自己的品牌，不只在台灣，也拓展到新加坡、馬來西亞、日本等國家。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府以「雲林良品必屬精品」為主軸，攜手縣內17家在地優質廠商參加2023台北國際食品展。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，雲林良品已成功打出屬於自己的品牌，不只在台灣有超過5000個行銷點，也拓展到新加坡、馬來西亞、日本等國家，縣府會繼續輔導雲林良品店家提升產品品質，也會帶著所有店家繼續拓展通路及行銷管道，希望透過六級產業化讓一級生產的這些蔬菜水果等農產品，都能透過加工、包裝設計提升競爭力，獲得更多消費者的喜愛。

農業處長魏勝德指出，本次參展產品多元，包含國產產銷履歷美味鮮豆包、番茄面膜益生菌、苦茶油、鮮芋漿、濁水米醬禮盒、猴頭菇茶包、CPAG咖啡、花生醬、黑金剛花生糖、鳳梨鮮果萃、烏魚子、糙米蝦餅、橡木桶蜜釀咖啡豆、日曬蔬果麵、冷凍蒸氣花生、黃金醬筍、麻辣豬三寶等，豐富多元、琳琅滿目的品項為本次展覽注入耳目一新的亮點。

魏勝德表示，自後疫情時代開始後，消費習慣及模式的改變，國外買家更看重臺灣市場的經濟力，雲林良品擁有完備的電子商務等多元行銷體系，具有強勢的競爭力，希望在本次2023的台北國際食品展能脫穎而出，再創更多佳績。

魏勝德進一步說明，在4天的活動展期中，除了有豐富多樣的雲林良品可至現場選購外，也邀請廚師、營養師、咖啡師，以低碳、減酮、便利及營養等方向，教民眾輕鬆的以雲林良品製作出美味餐點的方式；每日也準備許多試吃體驗及有趣的互動問答送贈品等活動，讓國內外買主及一般民眾參觀者（6月17日週日開放一般民眾購票進場）都可以更近距離瞭解雲林良品特色，誠摯邀請大家來4樓雲林良品館參觀。

▲雲林良品成功打出屬於自己的品牌，不只在台灣，也拓展到新加坡、馬來西亞、日本等國家。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲本次參展產品豐富多元、琳琅滿目的品項為本次展覽注入耳目一新的亮點。（圖／記者蔡佩旻攝）

 
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