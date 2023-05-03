雲縣府與台大聯手開辦遠端視訊診療 　守護偏鄉鄉親健康

▲雲林縣長張麗善盼透過醫療科技弭平偏鄉醫療不足與不均。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府自籌經費整合優化林內衛生所遠距診療設備，與台大醫院雲林分院合作，開辦皮膚科遠距會診服務，今（3）日啟動試辦；縣長張麗善表示，雲縣醫療資源不足又不均，期待透過遠距視訊診療，讓鄉親都能享受即時優質專業醫療服務。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣是超高齡縣市，老人人口比例已超過20%，醫療資源不足不均，尤其在醫療專科部分有城鄉落差，未來縣府會陸續在其他13個偏鄉，透過AＩ智慧科技與遠端視訊診療服務，讓醫療資源充分無縫接軌，讓鄉親得到最好的照顧。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，雲林縣是醫療不足又不均的地方，台大醫院這幾年在縣府與衛生局指導下，透過自動性科技、遠距醫療與區域聯防，在醫療不足的地方打造一個醫療自立自足的典範，這次再合作山海大計畫，鄉親不必再往返奔波就能獲得台大醫院專科醫師服務。

馬惠明指出，台大雲林分院與林內衛生所開辦皮膚科視訊診療只是開始，未來會陸續拓展其他的科別，拓展更多的鄉鎮，讓鄉親就醫無障礙。

衛生局長曾春美說，藉由衛生所與醫院「i 即時 e 療照護無縫接軌合作」，提供鄉親在地化醫療共照服務，讓偏鄉醫療不再受限於交通阻礙，實現在地就醫治療與可近性照護，讓雲林鄉親就醫公平性再升級。

曾春美呼籲鄉親能善用這項計畫，她表示使用的鄉親愈多，就能累積更多的證據，向中央爭取雲林確實有開辦遠距視訊消弭醫療資源不足不均的需求，將其列入健保給付之中，讓鄉親健康更有保障。

▲林內衛生所試辦與台大醫院進行皮膚專科視訊診療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）