另類警察節！這裡的警分局長這樣慶祝　帶頭挽袖捐血做公益

▲昨日台西警分局長黃世德領軍捐血，並廣邀警員、眷屬及熱心民眾共襄盛舉，挽衣袖、捐熱血，共募集156袋熱血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

六月十五日警察節即將到來，雲林縣警察局台西分局舉辦「慶祝112年警察節」捐血活動，於昨（5）日在警分局前廣場辦理捐血活動，並廣邀警員、眷屬及熱心民眾共襄盛舉，在大家一齊挽衣袖捐熱血下共募集156袋血漿。

近年因疫情影響致血庫存量不足，配合雲林縣警察局商請台中捐血中心雲林捐血站舉辦捐血活動，台西警分局長黄世德率分局同仁並邀請台塑企業麥寮管理部、四湖鄉三條崙海清宮及雲林縣台西鄉青溪婦女協會一同做公益慶祝警察節，感謝他們熱心公益，提供捐血相關贈品。

▲台西警分局長黄世德率分局同仁並邀請台塑企業麥寮管理部、四湖鄉三條崙海清宮及雲林縣台西鄉青溪婦女協會一同做公益慶祝警察節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局長黄世德親自領軍，帶領警員們捐出熱血，期盼拋磚引玉帶動民眾一起做公益，並由警分局人員於現場進行預防犯罪、婦幼安全及交通安全宣導，藉由與民眾近距離接觸加深大家的印象，強化自保的觀念防止受騙。

黄世德指出，警察的責任不僅在於維護社會秩序，同時也要保障人民身體、生命及財產安全，藉由捐血活動的舉辦，現場並有廉政、交通安全、全民防貪、肅貪、反毒及防詐等警政宣導，讓活動更添熱情、熱鬧的氣氛，我們希望這份愛能夠傳遞下去，讓社會更加祥和、幸福。

▲警分局人員於現場進行預防犯罪、婦幼安全及交通安全宣導，藉由與民眾近距離接觸加深大家的印象，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）