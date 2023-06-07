賓士商旅闖紅燈撞左轉車！再衝分隔島撞歪路燈　驚悚瞬間曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（6）日晚間發生一起2車碰撞車禍，疑似因一方駕駛闖紅燈，撞上左轉車，造成2車均嚴重毀損、一名男子受困駕駛座，雲林縣消防局派出各式救災車輛4部、警消9名前往搶救，幸該起車禍中2名傷者均無生命危險，分別送往醫院救治，車禍詳細肇事原因還要調查釐清。

▲撞擊當時黑色自小客（右邊箭頭）行車方向號誌為左轉燈亮（方框），銀色賓士9人座客貨車（左邊箭頭）疑似未注意號誌闖紅燈而發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市雲科路二段交長安南路口昨日傍晚19時16分獲報發生嚴重車禍，據了解，一輛由廖姓男子駕駛銀色賓士9人座自小客貨車，沿雲科路直行中線車道，疑似賓士車駕駛未注意號誌燈號，與雲科路上欲左轉的郭姓男子所駕駛黑色自小客車發生強烈碰撞，雙方均未酒駕。

▲黑色自小客車駕駛一度受困車中，車體嚴重扭曲變形幾乎全毀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

由於撞擊力道猛烈，瞬間零件噴飛四散，從後方行車紀錄器可看到黑色自小客車行駛方向已亮起左轉燈號，賓士車直行方向應已亮紅燈，卻直接撞上自小客車，自小客車原地打轉180度、賓士車失控撞上分隔島路燈，現場路燈桿歪斜，自小客車頭全毀，安全氣囊全爆。

▲銀色賓士9人座自小客貨車，失控撞上分隔島電桿，車頭嚴重變形、零件玻璃噴飛滿地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黑色自小客34歲郭姓駕駛一度受困車內，左鎖骨骨折、左上臂骨折、右額頭撕裂傷；另賓士9人座客貨車車頭也近半毀，33歲廖姓駕駛左手內側擦傷、脖子疑遭安全帶勒傷，2人由救護車送往醫院救治，詳細肇事原因與責任尚由警方釐清中。

▲猛烈撞擊造成2車安全氣囊全數爆開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）