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「太平媽祖畢業獎」最夯！　無線行充為畢業生充飽智慧

記者蔡佩旻／雲林報導

夏日！六月蟬初啼聲迎來畢業季，在西螺福興宮「螺陽迎太平」遶境大會香所經的彰化縣溪州、埤頭、大城、二水、北斗、竹塘與雲林縣崙背、二崙、莿桐、林內、西螺等10餘個鄉鎮近百所校園的畢業典禮上，最受矚目的畢業生獎項，絕對非「太平媽祖獎」莫屬！2023年西螺福興宮特別為畢業生準備實用的「新潮行動電源」與「鵬程萬里金牌」，成為最夯畢業獎。

▲雲林西螺福興宮精心準備「太平媽祖獎」頒贈給「螺陽迎太平」遶境大會香所經鄉鎮近百所中、小學與幼兒園學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺福興宮精心準備「太平媽祖獎」頒贈給「螺陽迎太平」遶境大會香所經鄉鎮近百所中、小學與幼兒園學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林西螺福興宮精心準備「太平媽祖獎」頒贈給「螺陽迎太平」遶境大會香所經鄉鎮近百所中、小學與幼兒園學生，今年已是第17屆頒發，累計已超過4000位學生受惠。2023年「太平媽祖獎」禮品內容包含新版西螺媽祖行動電源、媽祖悠遊卡、太平媽及文昌帝君加持過的文昌筆，和特製的鵬程萬里金牌一面。

▲雲林西螺福興宮精心準備「太平媽祖獎」頒贈給「螺陽迎太平」遶境大會香所經鄉鎮近百所中、小學與幼兒園學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023年「太平媽祖獎」禮品，新版西螺媽祖行動電源、媽祖悠遊卡、太平媽及文昌帝君加持過的文昌筆和特製的鵬程萬里金牌一面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮的董監事亦參與各校畢業典禮，將太平媽祖滿滿的愛與祝福送進校園，祈祝學子們智慧增長、前程似錦，勇敢邁向新的求學階段。福興宮董事長楊文鐘指出，近年疫情的影響甚劇，無論是產業結構、信仰文化、教育模式都有很大的轉變，許多學校都曾停辦或縮小規模辦理畢業典禮。

楊文鐘說，對畢業生而言無疑是幸運與光榮的專屬時刻，為了鼓勵學子，福興宮連年設立「太平媽祖獎」，發揚西螺媽祖太平媽慈悲關懷學生成長之精神，期勉受獎學生在求學道路上持續勤奮耕耘、照應每一個需要幫助的學弟妹，為社會付諸己力。

►聽Podcast #我在案發現場

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