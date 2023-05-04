雲林縣府守護每個寶貝　0-3歲幼兒專責醫師制度計畫啟動　

▲縣府希望透過行政及醫療的整合，透過整合轄內婦產科接生院所，根據個別的照護需求及就醫的可近性，媒合幼兒專責醫師，讓小朋友從出生至3歲都有專屬醫師照顧。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林政府結合幼兒專責醫師、公衛與社政體系擴大「幼兒專責醫師制度」計畫，讓寶貝從出生就有伴他成長的專屬醫師，獲得最好的健康照護。今年度除了原參與計畫之17家院所外，衛生局將雲林縣5家符合資格之衛生所加入服務行列，並積極媒合新的醫院、診所加入，擴展幼兒專責醫師制度。

雲林縣衛生局指出，雲林縣新生兒出生率近5年都呈現下降，從每年4500人至4700人到2021年已降至3830人，去年新生兒更已銳減至3340人；另衛福部統計，2021年嬰兒死亡率與新生兒死亡率分別4.1％、2.7％雙雙創下新高，守護每個寶貝，是縣府非常重要任務。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣人口已連續15年「生不如死」。且相較於都會區，雲林縣兒科醫療資源相對不足，縣內執業兒科醫師更只有70人，縣府希望透過行政及醫療的整合，透過整合轄內婦產科接生院所，根據個別的照護需求及就醫的可近性，媒合幼兒專責醫師，讓小朋友從出生至3歲都有專屬醫師照顧。

張麗善表示，幼兒專責醫師在完成收案後，可提供個案管理服務，並視幼兒身體狀況及家長照顧需求，由醫護人員進行居家訪視服務，包含檢視居住環境、親子關係或營養攝取是否影響孩子的成長，並給予家長相對應的衛教及照護上專業的協助，一起守護孩子們的健康。

衛生局長曾春美指出，雖然縣內兒科照護資源及量能較為不足，但在本縣醫師公會、診所協會及各兒科診所的全力支持下，於2020年加入衛生福利部前期幼兒專責醫師制度試辦計畫，截至去年12月止本縣3歲以下已收案4794名幼兒，佔本縣3歲以下幼兒4成。另今年前800名新加入參與計畫之幼兒，可獲得幼兒專屬可愛小禮品，鼓勵家長加入這項計畫。

▲今年前800名新加入參與計畫之幼兒，可獲得幼兒專屬可愛小禮品，以鼓勵家長加入這項計畫。（圖／記者蔡佩旻攝）