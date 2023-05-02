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中醫藥北港附醫銀領潮流　雲林首間醫院內銀髮族俱樂部今揭牌

▲中醫藥北港附設醫院的銀髮健身俱樂部，專為銀髮族設立的健身俱樂部，由醫院的社區健康長照中心與護理部、復健科、營養科等團隊共同針對長者的功能進行評估與介入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中醫藥北港附設醫院的銀髮健身俱樂部，專為銀髮族設立的健身俱樂部，由醫院的社區健康長照中心與護理部、復健科、營養科等團隊共同針對長者的功能進行評估與介入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣向衛生福利部申請設立銀髮健身俱樂部，由中國醫藥大學北港附設醫院營運的銀髮健身俱樂部於今（2）日正式營運。雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美、北港鎮長蕭美文及中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金共同進行揭牌儀式。

中國醫藥大學北港附設醫院的銀髮健身俱樂部，是雲林第一間設置在醫院裡，專為銀髮族設立的健身俱樂部，除了由醫院的社區健康長照中心與護理部、復健科、營養科等團隊共同針對長者的功能進行評估與介入。亦特別與中國醫藥大學運動醫學系合作，以「預防失智、肌少症」為課程設計重點，透過每週兩次120分鐘課程中，為銀髮族學員針對阻力器材進行環狀訓練和階梯有氧；並且在每項器材使用時，記錄訓練阻力、疲累程度等，讓銀髮學員清楚自己的體能變化。

中國醫藥大學北港附設醫院的銀髮健身俱樂部除了備有智慧環狀健身器材，更引進身體成分分析組成儀(InBody)與骨質密度檢測儀，透過精準的檢測儀器，讓復健科、營養科與中國醫藥大學共同研究及設計，對銀髮族更有效率的運動處方。針對銀髮族設計的健身課程將於5月開跑，服務對象為年滿65歲以上長者；課程規劃以期為單位開放報名，可填寫線上表單報名，亦可至本院洽詢並現場報名。

▲中醫藥北港附設醫院的銀髮健身俱樂部，專為銀髮族設立的健身俱樂部，由醫院的社區健康長照中心與護理部、復健科、營養科等團隊共同針對長者的功能進行評估與介入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

除分析長者健康數據外，更於課程進行前中後，搭配專業醫事人員、運動指導人員分析運動處方再協助長者鍛練，藉由健身設施及相關課程，讓長輩們更了解運動的重要性；中國醫藥大學更透過按摩教學幫助長者舒緩肌肉痠痛，在課程後好好放鬆筋絡，且能提高運動意願；本院不但有全智能又不失貼心的健身環境，也可透過運動醫學過程即時監測長者健康狀況，若有異樣即有醫療團隊進行完整服務。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，本院近年致力引進全智慧化且特殊性醫療設備，包含高壓氧、脊椎微創術中3D立體影像導航系統、ROSA智慧機械手臂等，除提升雲林沿海整體醫療品質，也不忘照顧長者、營造高齡友善環境，結合中國醫藥大學醫學中心級專業團隊，強化智能銀髮族俱樂部功能，是本院跨足智慧醫療及高齡友善的里程碑，未來必然更創佳績，造福雲嘉地區民眾。

▲中醫藥北港附設醫院的銀髮健身俱樂部，專為銀髮族設立的健身俱樂部，由醫院的社區健康長照中心與護理部、復健科、營養科等團隊共同針對長者的功能進行評估與介入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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