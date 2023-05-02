溫馨5月守護女性健康　雲林贈送禮券邀縣民免費篩檢

▲雲林縣政府今日上午於縣府親民空間辦理「雲林溫馨五月情-好康兔YOU，婦女篩檢送禮券」記者會，縣長張麗善呼籲婦女朋友參加免費篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為鼓勵雲林女性養成定期癌症健康檢查習慣，在迎接溫馨的5月辦理「好康兔YOU，婦女篩檢送禮券」，雲林縣長張麗善呼籲婦女朋友參加免費篩檢，特別在溫馨5月份加碼送禮券，9月份還可以抽大獎，透過篩檢早期發現早期治療，提升癌症防治成效。

今日記者會活動，特安排台灣年輕病友協會理事長潘怡伶及秘書長陳渃晴溫馨經驗分享，並邀請轄內成大醫院斗六分院院長吳晉祥、雲林基督教醫院副院長 楊文榮及台大醫院雲林分院醫師張菁芳進行婦癌相關資訊分享。

▲雲林縣政府鼓勵36-69歲7年以上未做子宮頸抹片檢查及45-69歲乳房X光攝影檢查初次篩檢之女性，至衛生所一站式服務或社區篩檢站參加檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，一進入溫馨的五月即來呼籲婦女朋友參與篩檢，透過相關醫療院所與鄉鎮市衛生所，進行乳癌以及子宮頸癌篩檢。其中鼓勵方案36-69歲7年以上未做子宮頸抹片檢查及45-69歲乳房X光攝影檢查初次篩檢之女性，至衛生所一站式服務或社區篩檢站參加檢查，完成者贈送200元商品禮券，另於9月30日前檢查還可以參加5仟元禮券抽獎。

張麗善提醒所有女性朋友，要以自身身體健康為要，只要早期發現、治療，就能恢復正常的生活，尤其是今日現身說法的台灣年輕病友協會潘理事長跟陳秘書長，他們都非常年輕，都是透過早期發現早期療愈的實例，現在生活都非常正常。我們不用害怕與擔心，就把健康交給專業的醫療院所，為我們做好診斷與把關，只要你願意走出家門來做篩檢，一定能恢復健康。

▲今日特安排台灣年輕病友協會理事長潘怡伶及秘書長陳渃晴溫馨經驗分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，癌症防治一直是大家關注的議題，根據衛生福利部最新資料顯示，雲林縣2020年十大癌症發生人數為3813人，其中乳癌發生人數為345人、大腸癌發生人數為195人、子宮頸癌發生人數為39人，而癌症防治除於生活型態降低致癌風險外，定期檢查早期發現早期治療更是不可少的防治策略。



曾春美指出，研究顯示定期每2年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率，30歲以上的婦女每3年定期做子宮頸抹片檢查可降低60-90%的死亡率，50歲以上的民眾定期每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率，另B、C型肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，感染後每4人有1人會形成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，呼籲符合45-79歲（40-79歲原住民）民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢。

▲雲林縣政府今日上午於縣府親民空間辦理「雲林溫馨五月情-好康兔YOU，婦女篩檢送禮券」記者會，縣長張麗善呼籲婦女朋友參加免費篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）