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社會 社會焦點 保障人權

阿北綠色隧道走捷徑摔農田...穿竹林又迷路　雲林警搜2hrs找到他

▲周姓67歲遊客跟團前往綠色隧道旅遊，想走捷徑卻不慎摔落農田、迷路在竹林中，失蹤2個多小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲周姓67歲遊客跟團前往綠色隧道旅遊，想走捷徑卻不慎摔落農田、迷路在竹林中，失蹤2個多小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前一名跟著旅遊團來到雲林古坑綠色隧道的周姓遊客，在遊覽車發車前點名被發現不見蹤影，導遊在大雨中於附近找尋一個多小時未果，想著老翁身上並未攜帶雨具，便與周男妻子急忙趕到古坑分駐所向警方報案協尋，眾人分道搜索後，發現因跌落農田迷路的周男，幸好並未受傷，結束這場驚魂記。

古坑分駐所長賴源吉說明，周姓67歲男子與妻子參加旅遊團於綠色隧道休憩，老翁在逛綠色隧道時，突發奇想走到小路想要繞捷徑，竟不慎在小路旁農地內跌倒，後又誤進竹林迷失方向，所長率領警員黃智壕、吳承峻、楊宗霖、實務生王華偉等員警到場尋找並兵分二路在綠色隧道沿路查找約2個多小時。

發現老翁滿身泥濘以狼狽的步伐走在人行道上，所幸老經確認老翁並未受傷僅受點驚嚇無大礙，立即通知家人及導遊趕來將其帶回車上休息。斗南分局長温基興表示，同仁貫徹以民為本的服務宗旨，讓遊客感受到員警的溫暖真情，無形中建立斗南分局警員的優質形象；未來將持續落實為民服務與促進人民福利，營造社會的溫馨關懷。

▲周姓67歲遊客跟團前往綠色隧道旅遊，想走捷徑卻不慎摔落農田、迷路在竹林中，失蹤2個多小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑分所派出多名警力於綠色隧道附近搜索，發現失蹤老翁，幸僅受驚嚇無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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