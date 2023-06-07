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強化性平教育！　雲林縣長張麗善親授新任性平委員聘書

▲雲林縣長張麗善親自出席感謝新聘委員願意奉獻專業與專長，讓雲林成為性別平等大縣，同時指示各局處建立被信任的申訴管道與支持資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善親自出席感謝新聘委員願意奉獻專業與專長，讓雲林成為性別平等大縣，同時指示各局處建立被信任的申訴管道與支持資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府日前召開「雲林縣政府112年度第1次性別平等委員會」會議，縣長張麗善除親自出席感謝新聘委員願意奉獻專業與專長，讓雲林成為性別平等大縣，同時指示各局處建立被信任的申訴管道與支持資源，接住所有遭受歧視，甚至遭受性騷擾被害人，予以全方位保護與支持。

雲林縣政府性別性平等委員召開第112年度第一次會議，縣長張麗善親自頒發第11屆性別平等委員會新任委員聘書，也藉此機會再次肯定各局處通力合作下，雲林縣政府榮獲行政院第21屆金馨獎「甲等」縣市及「性別平等故事獎」佳績。

張麗善於會中更要求各局處、各相關單位務必建立讓被害人安心、安全與信任管道，並且讓受到不當對待的人，可以在第一時間能夠申訴，找到必要援助，受理單位必須保護被害者的隱私，避免被害者受到二次傷害，不容許有隱暱、施壓或姑息養奸等情事。

社會處長林文志表示，第11屆性別平等委員會19名委員中，包含相關領域專家學者、婦女及身障團體代表，並邀請不利處境身份及多元性別代表擔任委員，盼未來本縣在推動各項業務上，更具性別濃度。縣府現由勞動暨青年事務發展處、教育處、衛生局及環境保護局分別擔任「權力經濟與福利組」、「教育媒體與文化組」、「人身安全與醫療照顧組」及「環境能源與科技組」的秘書單位，形成跨局處性平業務溝通管道。

雲林縣政府說明，雲林縣112年度性別平等委員會新任外聘委員包括鄭瑞隆、王翊涵、許震宇、王招萍、葉紋穗、林銘珠、洪宏錡、施珊、陳荐宏。府內委員則有縣長張麗善、副縣長謝淑亞、社會處長林文志、民政處長蕭德恕、勞動暨青年事務發展處長張世忠、教育處長邱孝文、新聞處長卓宜姿、警察局長林故廷、衛生局長曾春美、環保局長張喬維。

►聽Podcast #我在案發現場

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