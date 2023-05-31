郭柯金門山盟海誓　秦慧珠：不擔心曾破局的郭柯配會再配起來

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲30日在金門夜賞海景、高喊「海誓山盟」，引發外界聯想。對此，國民黨議員秦慧珠31日受訪時說，郭柯合4年前傳了很久破局，在這過程中都會有很多情況，「我們並不擔心4年前破局的郭柯配，4年後會再配起來」。

秦慧珠說，4年前也傳說郭柯合，傳了很久破局，在這過程中都會有很多情況，「我們並不擔心」。這次郭董有信守承諾會支持侯友宜市長提名人，並沒有和國民黨做任何決裂，至少在侯友宜提完名後，看到郭董事長風度是非常好的，態度也表示清楚，恭喜侯友宜被提名。

「我們並不擔心4年前破局的郭柯配，4年後會再配起來。」秦慧珠表示，新北市也有海也有山，一定會邀請台灣阿銘去新北看山看海，再來一次，比他們更感情融洽的金石之盟。

另外，由於侯友宜的民調趨勢不佳，黨內有傳出全代會換侯的風聲？秦慧珠說，「我們並不擔心有所謂換侯友宜」，朱主席今天在國民黨團講得非常清楚，「換誰換誰」都是民進黨或外界打國民黨的三部曲，國民黨不會再這樣像上一樣被他們分化，也不會換侯，這點今天朱主席在國民黨團講得非常清楚。

秦慧珠說，個別黨員有意見或建議，都尊重，但體制上這還是黨中央在做處理的、中常會在做背書的，所以目前是不會有所謂的換侯，將來也不會有。

秦慧珠表示，這2天看到很多民調同步發布，有2個民調是侯友宜仍然在第2名，而且有20%多的支持度，有一個民調是已經掉到第3名，低於20%。秦指出，基本上國民黨的支持率絕對只有18%，如果個別民調有這樣的現象，也是對侯友宜、對國民黨警惕，如何找回國民黨基本盤至少有35%、泛藍基本盤至少有40%，這是侯友宜、國民黨跟我們大家要共同努力的。

「我相信侯友宜自己也在警惕。」秦慧珠說，民調低一點可能對侯友宜候選人本人跟他的團隊都是一個種鞭策和激勵，讓他們體會到前途是要靠打拼來的，需要更加努力，讓侯友宜更加積極努力，這是在現階段民調低，可能會讓大家警惕的一件好事。

秦慧珠也觀察到，最近侯友宜跟過去有不同的轉變，面對問題講得非常清楚，「他對於民進黨的回應也不像過去都是閃避，會直球對決，今天也針對民進黨候選人賴清德有一些回應，所以我覺得他已經在改變了」。另外地方上也跑了很多，去拜訪所謂的地方重要人士、議員、民代等等，民調低，侯的步調反而加快，競選的態度更積極，節奏也更快速。

秦慧珠說，侯友宜的個性其實是非常在幕後縝密運籌帷幄，而且最後一出擊就必定能獲勝的，「所以侯探長的個性可能跟其他政治人物不一樣，不會在事情沒有成功前就大鳴大放」，侯探長的個性現在要轉成政治人物領頭羊、帶領大家去打仗的角色，需要一點時間去適應，相信他未來會做所有立委候選人的領頭羊，帶領大家去打贏選戰。