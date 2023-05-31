郭台銘申請回黨？　朱立倫「歡迎」：未來還需要「藍白合」

▲朱立倫出席國民黨台北市議會黨團交接典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對鴻海創辦人郭台銘和民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在金門看海「海誓山盟」，這局面引發「郭柯合」成局、侯友宜恐被邊緣的聯想，國民黨主席朱立倫今（31日）表示，郭台銘仍是藍軍重要成員，未來還需要「藍白合」，但被問到與郭台銘是否有聯絡，他則未正面回應，對於表示傳聞9月郭台銘可能申請回黨，他則說，任何一位愛中華民國、願意一同守護台灣、為共同理想打拼的人，都歡迎加入國民黨、歡迎回到國民黨。

鴻海創辦人郭台銘昨日和民眾黨總統參選人柯文哲齊聚金門，深夜還相約看海，郭笑稱「我們海誓山盟」，這個局面不但引發「郭柯合」聯想，未到場的國民黨參選人侯友宜也遭疑可能被邊緣化，朱立倫今日中午被問到郭台銘近期仍是動作頻頻，是否會擔心與侯友宜的整合產生裂痕？朱開口肯定了郭台銘對於兩岸和平以及對於中華民國的愛，是國際級的大企業家，過去對於公益的貢獻，也獲得大家的肯定，在金門還特別重視兩岸的和平宣言。

朱立倫也說，這個和平宣言也是過去自己長期來主張的，「兩岸一定要和平，對於未來所有台灣安全的保障，對於下一代的幸福絕對是非常正面的」。

朱立倫進一步指出，郭台銘也是藍軍最重要的成員，不僅藍軍要團結，還需要要藍白，要能夠相互的團結、互相的整合，目標就是下架民進黨，「所以不管郭董事長主張的，或者是柯市長的一些主張，我們將來大家都會一起團結來努力」。

至於是否與郭台銘溝通順暢？朱立倫沒有正面回應；對於郭台銘傳出9月要申請回國民黨，是否會同意？朱立倫說，任何一位愛中華民國、願意一同守護台灣、為共同理想打拼的人，都歡迎加入國民黨、歡迎回到國民黨，我們都是秉持這心情、態度。