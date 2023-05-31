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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫加碼侯友宜「核能選項」　國民黨執政會好好面對核廢料

▲朱立倫中常會會。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前提出「核能是我的選項」，黨主席朱立倫今（31日）於中常會發表談話時表示，國民黨的候選人一定是非常穩健務實，台灣不能缺電全民必須要有電，節能也要減碳，也希望有一天能夠務實達到非核家園，「核安更是我們堅定的要求，我們一定要確保，核廢料是中央政府主要的責任，怎麼可以推給地方政府？國民黨重新執政之後，就會負起責任來好好面對、好好處理」。

朱立倫指出，民進黨有兩大神主牌，台獨、反核就是兩大黨綱，民進黨提名一位手舉台獨萬歲的總統候選人，昨天喊台獨萬歲，今天為選舉他可以說他是務實台獨。同樣的民進黨提名一位反核者，他在2019年帶著大家上街頭、高喊核電歸零，今天可以說核電機組在緊急的時候可以重新使用。

朱立倫痛批，不管台獨、不管反核，這兩大神主牌在民進黨的眼裡就是騙票，最好的手段就是讓大家去繼續被騙，被民進黨的lie，這個lie是英文的lie，就是被民進黨的謊言來繼續矇騙，而今天能夠手舉台獨萬歲，能夠高喊核電歸零這樣子「雙lie」的候選人，不顧台灣的安全、不顧全民能夠不缺電，全民需要這樣子的候選人來騙選票嗎？

朱立倫認為，國民黨的候選人一定非常穩健務實，台灣不能缺電全民必須要有電，節能也要減碳，也希望有一天能夠務實達到非核家園，「核安更是我們堅定的要求，我們一定要確保核廢料是中央政府主要的責任，怎麼可以推給推給地方政府？國民黨重新執政之後，就會負起責任來好好面對、好好處理」。

至於總統府公布大法官名單，10月後15位大法官都由總統蔡英文提名，被質疑司法制衡功能恐會喪失，朱立倫說，司法是正義的最後一道防線，大法官更是司法的最重要的守護者，但是民進黨也不顧民主法治、不顧司法正義，就地分贓，讓所有的大法官全部變成「綠友友」，這是台灣民主的悲哀。

朱立倫進一步批，全世界民主國家極少見會有全部的大法官，由同一個政黨、同一個總統全部由他來提名，而民進黨不僅這樣做，更駭然的全部都用綠營的朋友，直接提名親綠的，不管他是太陽花的律師，或者是卡管的教授，或者是充滿爭議的法界的人士。

朱立倫說，這不單國民黨批評，社會大眾、法界人士都已看不下去，這是台灣民主第一次碰到竟然有一個政黨，不管行政、立法、司法、考試、監察全面一把抓，並且要把所有的大法官全部變成綠營的守護者，而不是民主正義的守護者，這是什麼樣的民主政治？對於這些，「只問藍綠不問正義」的大法官提名者，絕對不能讓他輕易通過。

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