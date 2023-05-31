郭台銘、柯文哲合體看海　前立委憂：侯友宜恐嚴重邊緣化

▲郭台銘與柯文哲夜遊。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨日與民眾黨總統參選人柯文哲皆出席金門浯島城隍遶境活動，晚間更合體看海，引來外界揣測結盟的可能性。對此，前立委邱毅31日表示，此次金門行程，失分最多的還是缺席的國民黨總統參選人侯友宜，雖然他說未來會找時間去金門，但先機已失，邊緣化危機恐會越來越嚴重。

邱毅今日透過臉書發文表示，郭台銘、柯文哲、民進黨總統參選人賴清德三人齊聚金門，惟獨缺了國民黨總統參選人侯友宜。其間，郭台銘揮灑自如，先是和柯文哲一起抬轎，晚上還約柯到海邊散步密談並幽默地說出「海誓山盟」，柯文哲也特別穿上藍白色調的便裝，兩人都刻意營造出「郭柯合」的政治味。

邱毅指出，郭台銘還攔住賴清德，送上事前準備好的《和平宣言》，而賴清德神色則略顯緊張，可見兩岸政策確實是賴的軟肋。但失分最多的還是缺席的侯友宜，雖然他說未來會找時間去金門，但先機已失，邊緣化危機將越來越嚴重。

至於國民黨立法院黨團今日發動甲級動員舉行便當會，邱毅狠酸，吃個便當還須用到甲動，代表黨團已人心渙散，若侯友宜的民調再跌，小雞為求生存，只好要求黨中央換掉母雞。這應該就是國民黨主席朱立倫策劃的「換侯」戱碼，只是真沒想到來得太快，叫人措手不及。

邱毅強調，如果郭台銘繼續展現政治肌肉，不要犯太大的錯誤，侯下郭上的機率便會大於侯下朱上，直言「朱立倫盤算了半天，最終還是竹籃子打水一場空。」