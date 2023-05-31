郭台銘、柯文哲海邊牽手散步　前幕僚：覺得有點演過頭了

▲鴻海創辦人郭台銘跟民眾黨主席柯文哲金門合體。（圖／記者袁茵翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲與角逐國民黨提名參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘30日於金門出席浯島城隍遶境活動，晚間更合體看海，牽手同框，引來外界揣測兩人結盟的可能性。不過，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡直言，「有點演過頭了」。

吳靜怡說，31日一早首爾、沖繩都發出了國家級警報，大概是因為北韓發射衛星的關係，防範飛彈墜往日韓影響當地居民，昨日日本已經下達戰令，飛過來領空一定摧毀，所幸，今早沒有掠過墜落，警報已解除。對比金門昨晚的大戲，「郭柯的幕僚是不是不清楚昨晚韓、日情勢的高度緊張？」

吳靜怡批評，昨日搞不好國防部也在處於一個高度預警狀態，結果郭台銘昨晚打給柯文哲到海邊牽手上演海誓山盟，

金門對一位領導人來說應該是作戰堡壘，針對這兩日北韓囂張跋扈的舉動應該要趁勢在金門對於安全、和平要有所態度和觀點。「這兩個男人，太在乎政治了，上演熟齡男子BL的劇碼，身為大齡女子的我覺得有點演過頭了。」

據了解，郭柯30日公開碰面後，郭陣營、陳玉珍就不斷釋出「誠意」想要再次拜會柯文哲，但被柯營幕僚勸退，認為應另外邀約較為正式，郭台銘晚間疑似因行程有喝高粱，就帶著酒意衝到柯文哲下榻的民宿，兩人隨即到海邊聊天長達20分鐘。