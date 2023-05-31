郭台銘金門海邊牽手柯文哲　她談「計中計」：可好看了

▲鴻海創辦人郭台銘跟民眾黨主席柯文哲金門合體。（圖／記者袁茵翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲30日出席金門浯島城隍遶境活動，與角逐國民黨提名參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘同台，晚間兩人合體看海，牽手同框，引來各界討論。經常評論時事的財經媒體人胡采蘋指出，「這兩人都是一肚子鬼，誰都想佔誰便宜。」

據了解，郭柯30日公開碰面後，郭陣營、陳玉珍就不斷釋出「誠意」想要再次拜會柯文哲，但被柯營幕僚勸退，認為應另外邀約較為正式，郭台銘晚間疑似因行程有喝高粱，就帶著酒意衝到柯文哲下榻的民宿，兩人隨即到海邊聊天長達20分鐘。

胡采蘋說，有傳言指郭台銘不願意給國民黨錢，既然這樣，怎麼會給柯文哲？而柯文哲不缺人，缺的是錢，所以郭柯配就是郭台銘想嚇嚇國民黨主席朱立倫，想要逼他換人，白吃柯文哲一頓免錢豆腐，陪你去看流星雨，「計中計謀中謀可好看了。」

對於兩人碰面，郭台銘說，晚間他因為得知柯文哲下榻的民宿，剛好就在友人老家附近，自己特別撥了通電話，並請朋友盡地主之誼，帶2人一起走訪烈嶼最美的海邊，而兩個小有年紀的男人，在海邊散步可能沒有什麼浪漫的情愫，自己只希望大家忙完工作，可以看看海，好好享受平常難以感受到的平靜，也希望永遠和平，讓這樣的美麗能永遠保存。