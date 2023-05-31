逾7百青年連署反李正皓　喊話民進黨：不該牽起趙昌澤的手

▲民進黨上周宣布與李正皓合作，引發部分青年幕僚們反彈。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨上周宣布支持無黨籍政治評論員李正皓參選新北市立委第9選區（永和）立委，李後遭質疑曾涉嫌以私密影像威脅前女友，但李否認此說法。日前發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署的青年幕僚們30日晚間發布重申聲明，根據地檢署採認、法院採認的正式證詞與證據，李正皓透過親密影片威脅女性是存在的事實，如果民進黨想要年輕人的支持，就不應該牽起趙昌澤（指在台劇「人選之人」中以性私密影像威脅女性的角色）的手。

近日有跨派系民進黨青年政治工作者及幕僚發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署，質疑「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」聲明呼籲，民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準。截至昨天晚間為止，共有788人參與連署。

而後包括民進黨性別部主任李晏榕、民進黨立委范雲、吳思瑤、賴品妤陸續針對該議題發聲，強調黨應主動進行釐清，也相信黨會這麼做；李正皓則在前天晚間重申，前女友是因一時氣憤與國民黨前年團同事合謀抹黑自己，爆料者應拿出證據，「這種事情大家很容易的把矛頭指向男方，認為男方才是那個罪該萬死的人，但這不一定是事實」，並補充該文是「澄清文的最後一個篇章」。

對此，連署發起人們昨天晚間發布「重申聲明」，呼籲黨中央慎重考慮是否與李正皓合作，原因是，李正皓始終在扭曲事實、偷換概念，沒有正面回應他企圖威脅女性一事，根據地檢署採認、法院採認的正式證詞與證據，李正皓透過親密影片威脅女性是存在的事實，台北地方法院105年度訴字第796號民事判決即指出，「原告（李正皓）：想想什麼狗屁法條有用的話，李宗瑞的影片為何隨便找都一堆」、「原告：所以你不要惹我。我們好好相處。就很棒。當面刪除我不能備份？我們好好相處。當朋友。真心的朋友。你不要弄我。有一天那些影片自然會消失。我這輩子沒害過人。也沒威脅過人。你是第一個。」

重申聲明指控，這幾天李正皓的說明，是投機取巧偷換概念，面對依據檢察官、法官採用的證據，扣問他威脅、企圖控制女性的事實，李正皓卻回以「勝訴」，甚至說自己是「遭設局」，閉口不談法庭所採用有明確威脅事實的證據，也無視「偷拍、威脅是否為真」與這些訴訟勝負毫無關係，持續誤導社會大眾；李正皓一直試圖將議題導向「私領域」，而要競逐立法委員的人，不應該默視其威脅女性，對於公共價值的影響。

重申聲明向民進黨中央喊話：李正皓一再地刻意扭曲、偷換概念，並無法改變威脅、企圖控制女性的事實，更讓社會大眾看到他試圖顛倒黑白、毫無悔改之意，這樣的合作對象真能成為我們的選擇嗎？能展現民進黨的價值，得到選民的支持嗎？

此外，該聲明強調，民進黨一直堅守的性別價值不能退縮，親密關係不再只是「私領域」議題，而是公共議題，民進黨推動「妨害性隱私及不實性影像罪」立法、修訂《跟蹤騷擾防制法》、婚姻平權法案，一再地告訴支持者：民進黨是關心性別、是與女性站在一起的政黨，這也是民進黨支持者能夠驕傲地說「我們跟其他兩黨不一樣」的原因，「如果民進黨想要匯聚年輕候選人與造浪者的支持，那雙打算牽起並且一起迎向勝利的手，就不應該是趙昌澤（指在台劇「人選之人」中以性私密影像威脅女性的角色）的手」。

最後，該聲明重申，民進黨的合作及徵召機制應更加明確，連署者們不反對奇兵刺客，更尊重黨內的相關機制，只希望能將決策的機制、考量、標準更加明確化，期待黨中央能審慎選擇不違背黨內價值的人物，避免爭議損害政黨形象，「民進黨一直與台灣人民與進步價值站在一起，堅持價值，並不是我們想要失敗，而是我們想走更長遠的路，讓台灣的民主能走的更遠，讓台灣的社會值得所有台灣人驕傲，讓支持民進黨成為我們的驕傲，這是所有令人尊敬的前輩用鮮血、汗水與青春鋪成的路，延續下去這是我們的責任」。

該聲明表示，作為青年政治工作者，發起這份連署並不是為了分裂陣營，而是為了共同的未來，向所有選民辯證民進黨所應堅守的價值，「我們對黨有期待，也對主席的改革三枝箭正面肯定，但不願黨在此刻因為錯誤的人選，傷害黨的形象與改革初心」，這次行動是期待一個進步多元的社會，讓彼此都能自在安心地活著，如此，才能團結所有的力量，共同爭取國家中每一個人、每一個群體的最大利益。