侯友宜民調淪老三！他揭賴、柯、郭金門會1現象　勸「想換侯要趁早」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據《美麗島電子報》最新總統民調，民進黨參選人賴清德35.8％、民眾黨參選人柯文哲25.9%、國民黨參選人侯友宜一路滑落至18.3%，藍營更傳出「換侯」聲音。而賴、柯、鴻海創辦人郭台銘3人昨日在金門意外同台，也引發討論。民進黨立委林俊憲30日表示，最可怕的不是侯不來，而是他沒來也沒什麼違和感，「想換侯要趁早，沒有非要一起到老。」

對於賴、柯、郭金門行程，林俊憲表示，賴清德、郭台銘、柯文哲三人都跑到金門參加城隍遶境開跑活動，其中郭董跟另外兩人都有碰面並交流。既然是宗教盛事，就先把政治的競爭放一邊，大家一起來跟金門鄉親同賀，這樣的氣氛也很好，只不過就感覺少了些什麼，「三巨頭」都來了，究竟缺了誰呢？

林俊憲直言，說實話，其實最可怕的不是侯友宜選擇不來，而是他即使沒來，也沒有什麼違和感，整個人彷彿空氣一樣，民調也確確實實指出了這一點，竟然掉到第三名，選到這個地步，「實在很難想像當年的老對手淪落成這樣，歲月實在不饒人啊。」

林俊憲指出，從過去大選的經驗來看，無論是哪個陣營的候選人，通常在被宣布提名後民調都會有一段高點，之後再依候選人表現緩慢回到正常範圍，像侯侯這樣「提名即崩盤」的確實是沒見過，也算是開眼界了。

林俊憲表示，雖然國民黨離總統大位越來越遠，但還有立委這個更關鍵的戰場，侯友宜繼續歲月靜好下去，下一步就是朝國會第三大黨邁進了。念在老對手的情份上，送給國民黨的朋友以及朱主席一首經典老歌：「想換侯要趁早，沒有非要一起到老。」