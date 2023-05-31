第二波提名沒有她！雞排妹：我從未毀約　「願意幫忙」無所求

▲藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德31日下午擬正式提名市議員吳沛憶參選台北市第五選區（中正萬華）立委，上周一度被視為潛在人選的藝人「雞排妹」鄭家純30日晚間發文指，「兩個月前，我在沛憶本人面前說出的諾言，從來沒有毀約過，問心無愧」，強調答應「願意幫忙」的前提就是無所求。

民進黨中執會將於今天下午處理第二波艱困選區徵召名單，台北市第三選區（中山松山）徵召前黨副秘書長林飛帆、台北市第五選區（中正萬華）提名吳沛憶、台北市第八選區（文山）提名市議員王閔生、民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）提名市議員劉仁照、苗栗縣第一選區（海線）徵召竹南鎮前鎮長康世明、高雄市第三選區（左營楠梓）提名市議員李柏毅。

值此時間點，日前才透過臉書證實曾被提名策略小組召集人潘孟安數度徵詢參選意願的雞排妹表示，「兩個月前，我在沛憶本人面前說出的諾言，從來沒有毀約過，問心無愧」，為了遵守承諾，自己願忍耐一切，安安靜靜被當沙包打，這樣就不影響到任何人，若是在不公正的媒體報導上認識自己，容易誤會自己愛戰、愛炒新聞，以為能透過攻擊來逼自己做出回應，甚至篤定自己會挑起更大的戰火。

雞排妹表示，「阿純現在適合面帶微笑的說，你們錯了，我有想守護的人事物和信念，願意去負責與犧牲，這個原則不曾因任何風雨而動搖，未來會繼續保持這份堅定」。

此外，雞排妹也強調，對她來說，「願意幫忙」代表不為個人名利的去付出，被派去哪就去哪，完全配合，最終若決定不需要自己來幫忙，也不會覺得如何，因為答應的前提就是無所求。