能源政策要說清楚！　他建議侯友宜主張：我當總統核電廠絕對安全

▲趙少康拋出對能源議題看法。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜皆拋出對核能議題的看法，對此，中廣董事長趙少康30日就透過臉書呼籲，能源政策說清楚，沒有模糊空間，他也建議侯友宜對核能的主張可以說，「原來之所以反對，是因為我不信任民進黨政府，把核電當成政治操作的工具；但我做總統一定讓核電廠安全達到最高標準，在這種情況下用核電作為發電的一部分。」

賴清德28日拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解；侯友宜則提出有條件選擇核能的論述，將核能列入多元能源配比選項之一，讓台灣不缺電。

對此，趙少康強調，2024總統大選，「兩岸」跟「能源」議題是重中之重。他指出，民進黨2025非核家園政策確定跳票，加上可能缺電，天然氣又太貴，現在賴清德馬上改口，表示「緊急時可以啟用已經停運的核能機組」，他批評，這是外行又不負責任的說法，核電廠跟車子不一樣，不是說備用就能備用，賴清德必須先面對民進黨錯誤的能源政策，讓台灣陷入能源危機。

趙少康指出，目前核一、核二廠已經達到使用年限並除役，不可能說隨時都可以啟用，這已經違反法律；核電廠就算要延役也要全面進行安檢，很多零件可能要更換，同時要修改使用年限，不是賴清德說一句啟用就可以。他大批，眼看「反核」神主牌逐漸鬆動，民進黨只能一再解釋，卻解決不了缺電問題，這凸顯的是民進黨只為選舉，不顧台灣的現實。

趙少康提到，過去一再強調「沒有核安就沒有核電」的侯友宜，直到賴清德改口後也鬆口表態「核電是我的選項」，但這也只能說明侯友宜沒有反對核能，但不一定會選擇核能。他舉例，2011年的福島事件，讓大家對於核能產生疑慮與恐懼；然而隨時間過去，地緣政治的風險及能源成本大幅增加，歐盟、日本、韓國等國家都陸續重啟核電，減少碳排及PM2.5對環境的影響，而台灣卻始終原地踏步。

因此，趙少康建議，「要是我是侯友宜，我會說，我原來之所以反對，是因為我不信任民進黨政府，只會說一套做一套，且能力不足，把核電當成政治操作的工具；但我不一樣，我做總統一定讓核電廠安全達到最高標準，在這種情況下用核電作為發電的一部分。」他再次強調，能源政策不能和稀泥，更不能民粹，必須非常明確的表態，更要有長遠的規劃，要不要核電，請下一任的總統候選人說清楚。