3年前一塌糊塗！今獲侯友宜出手相助　李眉蓁：一定贏回左楠

▲高雄市議員李眉蓁初選勝出，遭對手提申訴，侯友宜介入協調後順利整合成功。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨左楠區立委初選競爭激烈，民調結果原由高雄市議員李眉蓁勝出，不過，國民黨六連霸議員陳玫娟因民調僅差0.15%，向黨中央提出申訴，在國民黨總統參選人侯友宜協調之下，陳玫娟今（30）日正式宣布撤回申訴。李眉蓁對此表示，她一定不負眾人，不負自己，贏回左楠立委、拉高總統選票是她唯一的回報方式。

▲高雄市議員李眉蓁初選勝出，遭對手提申訴，所幸侯友宜介入協調後順利整合成功。（圖／記者賴文萱翻攝）

李眉蓁發文表示，對於玫娟議員的雍容大度、顧全大局，她非常感動、非常感謝，必定不辜負玫娟議員、麗珍議員、友宜市長的成全與期待，一定贏回左楠，讓團結的美麗花朵在明年盛開。

李眉蓁說，這次初選讓她深深感受到玫娟、麗珍兩位議員的深厚實力，國民黨之所以能歷經風雨仍不倒，憑藉的正是她們的默默耕耘，無私付出。今天玫娟議員委屈自己，把擴大服務左楠的任務交給她，讓她感覺到「團結」兩個字，原來這麼有力量，這麼有溫度，十分感動。

初選可以僥倖，然而大選的勝利是唯一的選項，唯一的必然。李眉蓁強調，三年前她在大家無所期待下敗得一塌糊塗，然而今非昔比，現在剛出發就有玫娟議員、麗珍議員和友宜市長這三道光給她力量，讓她信心滿滿。「贏回左楠立委、拉高總統選票是我唯一的回報方式。不負眾人，不負自己。加油，李眉蓁！」

▲▼侯友宜整合左楠初選！六連霸議員撤申訴，李眉蓁將代表藍軍戰立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨區域立委左楠選區日前進行民調，李眉蓁贏過六連霸議員陳玫娟、五連霸議員陳麗珍勝出，將代表藍營參戰立委。不過，她與第二名的陳玫娟民調僅相差0.15%，不到一通電話的落後差距，讓陳感到意外，也讓支持者充滿疑慮，陳也決定向黨中央提出申訴。

國民黨總統參選人侯友宜從中整合，今日上午7點半，在侯友宜及高雄市黨部主委黃昭順的共同見證下，陳玫娟宣布撤回此次初選民調申訴，將全力支持國民黨提名的候選人。