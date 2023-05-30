美麗島民調暗藏四訊息？　黃暐瀚給侯友宜「十字建議」

▲侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》公布最新2024總統大選民調顯示，民進黨主席賴清德支持度35.8%居冠，民眾黨主席柯文哲25.9%居次，國民黨新北市長侯友宜18.3%居末。對此，資深媒體人黃暐瀚30日分析侯友宜民調下滑的原因，提出「政策、論述、人和、民調、帶職」十字建議，強調徵召後一個月的民調數字突破30%後續才有戲，否則「2024信賴台灣」幾成定局。

黃暐瀚表示，《美麗島電子報》民調調查時間是5月24日到25日，當時「台大浪港事件」、「淡水阿給事件」都還沒有發生，但侯友宜已經落後柯文哲，支持度跌破20％。對於有些網友說「美麗島不準」，他認為，民調一時一地，各家都有不同，網友可信可不信，但他相信，民調要看整體趨勢，而過去半年，侯友宜不斷下跌。

黃暐瀚指出，《美麗島電子報》這份民調透露出四個訊息，第一，賴清德依舊維持35%以上的支持度；第二，侯友宜首度輸給柯文哲；第三，侯友宜支持度跌破20%，進入被棄保的狀態；第四，柯文哲支持度首度超過25%，有效領先侯友宜近8個百分點。

黃暐瀚分析，這種狀態下，民調問「是否支持侯柯配」已無意義，因為沒有支持度超過25％的參選人，會想當支持度只有18%的參選人的副手，「藍白合」只會越來越難。

黃暐瀚說，「政策、論述、人和、民調、帶職」是國民黨徵召侯友宜時他給的10字建議，但顯然侯友宜身邊沒有「直諫之臣」，不僅沒有前總統陳水扁的「羅馬」，也沒有前總統馬英九的「小刀」。講了多年的「阿擠」身邊卻沒有一個人出言提醒，這群幕僚對侯毫無加分，不講真話，都該檢討。

「事已至此，侯友宜怎麼辦？」黃暐瀚強調，他還是要提那「政策、論述、人和、民調、帶職」的十字建議。其中，對於政策，包括九二共識、核能使用等重大議題，侯應該簡單且直接告訴國人方向。論述部分，雖然侯友宜口條不可能突飛猛進，但至少要講的中肯實在，無論學生邀約、節目專訪都不能閃，應該主動爭取，儘速補上。

人和部分，黃暐瀚說，見前總統馬英九、前行政院長毛治國毛治國與陳沖等人根本不是重點，只要他們愛黨，自然會挺，侯友宜該化解心結的是鴻海集團創辦人郭台銘，該爭取支持的是前高雄市長韓國瑜。民調部分，只要上述三點做好，民調自然不崩，現在掉到18％，就是因為上述三點沒做到。帶職部分，新北市長帶職參選的硬傷，只能硬扛，市府團隊能否在選舉的狀態下，繼續讓新北「安居樂業」，現在是侯團隊面對挑戰的時候。

黃暐瀚重申，徵召後一個月的民調數字突破30%後續才有戲，但現在提名不到兩週，侯支持度跌破20％，狀況非常不妙。如果侯友宜願意破釜沈舟，改頭換面或許還有一線機會，否則「2024信賴台灣」幾成定局。