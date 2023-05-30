侯友宜支持度剩18%淪老三　藍委示警：要找到「對的人」協助

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據《美麗島電子報》最新2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德35.8％、民眾黨參選人柯文哲25.9%、國民黨參選人侯友宜則一路滑落至18.3%。國民黨立委李德維30日建議，不諱言侯需要更多人協助，要找到對的人，找到錯的人民調就會下降。民進黨立委鄭運鵬也指出，這是短期效應，藍營支持者還是會挺侯，但看起來是短空長不會多，畢竟侯友宜對大政策並不是很有見地。

鄭運鵬表示，民調每一家做的數字跟趨勢都不同，國民黨剛提名侯友宜時，就看得出來是坐二望三，侯友宜在新北市的成績大概就是靠國民黨基本盤，倒不是有特別令人滿意的政績，他本身也不是有魅力的政治領袖，對政策議題也不了解，尤其是外交、兩岸、經濟等，侯友宜看起來經不太起考驗，

鄭運鵬指出，下滑趨勢明顯，國民黨內部也有支持者對郭侯如何決定有疑慮，短時間內侯友宜掉到第三名代表不夠強，但這是短期效應，畢竟都是國民黨支持者，反正國民黨提名就會支持，看起來是短空長不會多，畢竟侯友宜對大政策並不是很有見地。

李德維表示，張亞中離國民黨稍微遠一點，民調起起伏伏、沒什麼了不起，比較不好意思的是，侯友宜才參加美麗島電子報發行人的相關活動，民調反而變低，選戰有很多可以改變的地方、讓民調起起伏伏，找到對的人協助對侯市長選情會更好。

李德維指出，國民黨有很多內內外外的問題需要侯友宜面對跟接觸，不諱言他需要更多人協助，要找到對的人、好的人，找到錯的人民調就會下降，不管是副手、國政白皮書都是一步一步跟民眾對話，這部分比較重要。

媒體也追問，所以侯友宜現在是找錯的人嗎？李德維表示，我認為可以更好，侯市長這兩個禮拜競辦還在籌備，比較大的活動就是（美麗島宣講），可以看到效用有限，要做更周密的策劃，對侯市長跟國民黨都非常重要。

至於朱立倫是否應該先幫忙擺平黨內分爭？李德維指出，所有人協助侯市長都是應該的，不只是朱立倫主席，但也不能所有事都賴他，黨中央還有這麼多立委跟小雞需要協助，如何分進合擊也很重要，不能什麼事都甩鍋朱立倫，大家都要分攤。