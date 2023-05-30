郭台銘、柯文哲、賴清德都在金門　侯友宜：未來會找時間去

記者崔至雲／新北報導

民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲，以及鴻海創辦人郭台銘3人今（30）日都在金門參加宗教盛事，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜人卻未出席。侯友宜表示，他今天已經有安排行程了，未來會再找時間到金門，跟金門好朋友齊聚，聊聊金門問題。

▲侯友宜出席新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽 祭江點睛記者會 。（圖／記者許靖騏攝）



侯友宜今天出席新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽 祭江點睛記者會，被問到綠、白總統候選人都在金門，侯指出，今天已經有安排行程了，金門的地理位置非常重要，尤其對兩岸的和平相關的議題上，金門也是扮演一個很重要的角色，未來在兩岸和平穩定底下，期待金門更繁榮、更永續。

侯友宜說，未來還會再找一個時間，到金門跟金門的好朋友們齊聚在一起，聊聊現在所面臨的問題，期待能夠大家一起共同面對。

此外，針對孫文學校總校長張亞中表示，侯支持度劇烈下滑，還變成第3名，是國民黨重返執政的最大危機，國民黨必須召集中央委員臨時全體會議及臨時全代會，因應危局調整作為。侯友宜回應，「我們一定都會同心齊力，團結面對」。

另，針對《遠見》縣市長施政滿意度調查結果，侯友宜五星連莊。侯友宜說，對市政的工作還是會全力以赴永不停歇，這一次遠見雜誌的五星市長，新北在環保、消防以及經濟在六都都拿到最好的成績，當然還有一些也希望我們不斷的更精進，他會跟我們新北市民在很多的工作方面上一起共同努力。

