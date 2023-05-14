婆婆母親節要媳婦包紅包　打開看氣炸了

▲婆婆主動要求媳婦包母親節紅包，還不滿紅包內容。（圖／記者嚴云岑攝）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

母親節是表達對媽媽心意的時候，不過一名女網友被婆婆要求也該包個紅包表達孝順，但婆婆卻在看到紅包內容後傻眼，讓她不解問「怎麼婆婆收到紅包之後卻更生氣了」？網友看到後笑翻，一致推爆，「這是高手」。

原PO於13日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婆婆認為媳婦在母親節包紅包以示孝順也是應該的，媳婦被要求後乖乖包了紅包給婆婆，但婆婆打開來看到裡面的120塊，怎麼會更生氣了。

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網友紛紛留言，「應該包66元啊，66大順」、「妳應該包168的」、「一元復始，萬象更新」、「這是高手」、「媳婦這招高啊」。少部分網友認為媳婦包太少，應該包1.2萬元，但大多數人都不認為婆婆有資格在母親節這天要求媳婦孝敬，「這種婆婆連一萬二都會嫌少」、「母親節是孝順自己媽媽的，關婆婆什麼事」、「如果要講孝親節日，清明、重陽要不要包紅包（給婆婆）呢？」

還有網友點出婆媳問題中經常神隱的那個人，「兒子呢，兒子不會包嗎」、「妳應該交給妳老公去包」、「婆婆讓老公包」。其他人則幽默帶過，「哈哈哈哈，我覺得很棒啊，呷百二欸」、「祝婆婆活到120歲這不是很好嗎」！