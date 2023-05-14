最棒母親節禮！阿嬤遺失護腰帶哭聲好揪心　警霸氣送新的

▲一名阿嬤遺失了護腰帶，哭聲好揪心，粗獷警霸氣送上新的。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南區1名76歲獨居的李姓阿嬤，不慎在市場遺失了護腰帶，少了護腰帶，腰部疼得站不起來，阿嬤忍著痛走進派出所尋求協助，說著說著竟然嚎啕大哭，員警廖先清聽了很揪心，先是載阿嬤回市場找，結果沒找到，乾脆載去商店買1條新的當作母親節禮物，這時阿嬤感動得又哭了，「從來沒見過這麼好的警察」，阿嬤隔天自己推推車，上面載了一箱飲料到派出所，表達感謝，這會換外表粗獷的廖員眼眶紅了。

李姓阿嬤日前到黃昏市場買菜，如廁後離開，等到腰痛得站不直，這才驚覺護腰帶不見了，她在市場內來來回回找，就是遍尋不著，最後只好到健康派出所請求協助，她訴說沒了護腰帶，已經痛到腰無法伸直，又不知道要去哪裡買，無助的感覺讓阿嬤在派出所內嚎啕大哭。

從警31年的廖先清在旁看了於心不忍，帶著阿嬤返回市場，同樣找不到，於是立刻載著素昧平生的阿嬤去健康器材店，自掏1500元買了護腰帶送給阿嬤，阿嬤頓時熱淚盈眶，「以前的警察都比較有威嚴，從來沒見過這麼好的警察」。

所內同事得知廖員善舉，都豎起大姆指稱讚，廖員淡淡的說「看到她就跟看到自己媽媽一樣，如果換成是你也會跟我做一樣的事。」因為不忍心看到阿嬤為了護腰帶奔波受苦，剛好母親節也到了，就當作是母親節禮物吧。

隔天，阿嬤戴著廖員贈送的護腰帶，借了推車推著1箱運動飲料，送到派出所表達謝意，這會換波麗士大人們覺得不好意思了。