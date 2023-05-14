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母親節訂蛋糕「水果全消失」！妹子一看店家回應更怒了

▲▼妹子趁著母親節訂了蛋糕，沒想到上面的水果全部消失。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲妹子趁著母親節訂了蛋糕，沒想到上面的水果全部消失。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

這名女子在「爆怨公社」指控，因為母親節將至，她上網訂了一顆要價650元的「抹茶生巧克力塔」，準備回家與雙親慶祝，沒想到回家打開，才發現上面的水果全部失蹤，只有一片綠色。

女子表示，雖然服務人員有打開，不過只有在遠處讓他們看一眼，當時她與家人都以為水果被包裝擋住，才沒有多加反應，誰知道回家一打開，才發現真的什麼水果都沒有，無奈之下只能自己動手裝飾蛋糕，才不會讓媽媽覺得「我們不愛她了」。

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▲▼妹子趁著母親節訂了蛋糕，沒想到上面的水果全部消失。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼妹子發現水果消失，無奈之下只好做對比圖自嘲。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼妹子趁著母親節訂了蛋糕，沒想到上面的水果全部消失。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

後來詢問為何會有這種情況，店家還不客氣地回應，服務人員有打開提供檢視，確認以後才打包，建議以後取貨時「可以放下手機」，造成不便再請見諒。

▲▼妹子趁著母親節訂了蛋糕，沒想到上面的水果全部消失。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼店家的回應十分不客氣，就像不是他們的問題。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼妹子趁著母親節訂了蛋糕，沒想到上面的水果全部消失。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

對此，店家不甘示弱回應，買家也有上前查看蛋糕的狀態，獲得首肯後員工才打包，也並非不給予補償，只是透過這種方式來反應，讓人相當錯愕。

消息在網路上引起討論，雖然有人認為，已經給過機會確認，沒發現問題就要自認倒楣，但多數人則回嗆，「所以只要客人沒注意到，業者就可以偷工減料嗎？爆料不是因為少了水果，而是不爽被這蛋糕摧毀的母親節」、「有誰規定取貨不能滑手機？自己的錯誤不承認，還推給客人，真是大開眼界了」、「這東西本來就店家要注意的，回那是什麼鬼」、「明明就照片跟實際完全不一樣，為什麼店家可以回覆的這麼理所當然，好像問題不在他們身上，而是在顧客身上？為什麼現在做生意的很多店家都死不認錯，還要硬凹？」

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