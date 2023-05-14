溫馨母親節　市長夫人送花感謝台南做工行善志工助弱修屋

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府勞工局為了落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，致力推動公益，做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工，感謝志工在這樣溫馨的母親節節日，仍持續為弱勢修繕房屋，祝福志工伙伴及案家母親節快樂。

此外，市長夫人劉育菁女士還代表贈送由晴天坊弱勢勞工手作，繡有市花與市鳥的涼被作為入厝禮，案家收到這樣暖心的贈禮，相當感謝。在志工伙伴們的見證下，市長夫人與志工伙伴一起掛上漆有「做工行善團有情有疼心ㄟ厝」圖樣的木塊，象徵工行善團修繕房屋的愛心足跡。

學甲區三慶里洪女士所居住房屋，於2023年春節時發生火災，目前全家窩在免強可居住的偏廳小房間生活，其餘部分均已燒毀無法居住。洪女士全家經濟收入僅仰賴女兒的身障生活津貼，以及兒子在螺絲工廠工作的微薄薪資。勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，自4月初開始進行屋頂屋瓦拆除清運、屋頂鐵厝鋼板安裝、電線重新配置、牆壁地面粉刷填補及安裝天花板輕鋼架、拉門、鋁門窗。

勞工局「做工行善團」修繕志工，利用每週假日及部分平日，一棒接著一棒為洪女士修建火災屋，由原本被火燻黑坑坑洞洞的牆面，漸漸嶄露新氣象，上週也自二手家具倉庫搬運床組、衣櫥、桌椅、小冰箱等家具送給案家，讓整個屋內的氛圍溫暖了起來、陳美靜副理事長送床包，讓原本燻黑毀損的舊房子，在工會夥伴的汗水及熱情下，又重現了新生命。14日由油漆工會進行油漆粉刷美化施工，及電氣工會的修繕志工設置燈具、開關，並安裝偵煙警報器，讓洪女士有更安全的居住環境。台南市餐飲業產業工會志工也至修繕現場慰問案家，並為志工夥伴特別準備美味佳餚送餐慰勞志工，學甲區附近的慶安宮也提供場地給志工們用餐，郭壬貴里長也前來關懷個案，並感謝做工行善團隊。

另南區新興路的7旬謝姓老翁罹患小兒麻痺，現又中風，雖行動不便仍堅持自理生活起居，避免肌肉萎縮。案主單親育有1男1女，案子失聯目前與大女兒同住。其具有低收資格，同住的女兒從事臨時的洗碗、端菜等工作，收入也不穩定。案主所居住的房屋年久失修，有嚴重的漏水問題，天花板多處塌陷，有居住安全疑慮，需要重新整修。12日台南市泥水業職業工會已先進行天花板拆除清運施工，當日大台南總工會鄭玉娟理事也提供午餐，慰勞辛苦的志工夥伴。後續也將由台南市電氣業職業工會、台南市木工業職業工會與台南市油漆工程職業工會接力修繕，希望及早提供案主一個舒適安全的居住環境。



勞工局長王鑫基表示，近幾日感謝做工行善團志工夥伴，多次前往南區兩處案家會勘，更感謝在母親節犧牲與家人歡聚時光，奉獻自身休息時間與工作空檔，與勞工局團隊到弱勢勞工等家庭修繕房屋，無私奉獻著實令人敬佩。今日的家庭志工，油漆工會有夫妻檔薛志強及李美瑩、邱重欽及吳鳳娥、吳宏興及劉秀英、鍾得道及羅月秀、王棋瑞及龍亮均，手足檔：李美芬、李美瑩、李建達3人；電氣工會有夫妻檔謝明泰及李淑玲，餐飲工會有夫妻檔郭國仁理事長及錢畇方、林佑厚及劉雅惠。看到破損房屋逐步的修建完成，洪女士臉上嶄露笑容與謝意，對市府團隊和志工積極快速的施工節奏感到欽佩。修繕志工不斷持續努力，讓更多的弱勢朋友不僅能住得安心，亦能在黃偉哲市長帶領的市府團隊扶助下打造自己的「希望家園」。