　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

溫馨母親節　市長夫人送花感謝台南做工行善志工助弱修屋

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府勞工局為了落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，致力推動公益，做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工，感謝志工在這樣溫馨的母親節節日，仍持續為弱勢修繕房屋，祝福志工伙伴及案家母親節快樂。

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，市長夫人劉育菁女士還代表贈送由晴天坊弱勢勞工手作，繡有市花與市鳥的涼被作為入厝禮，案家收到這樣暖心的贈禮，相當感謝。在志工伙伴們的見證下，市長夫人與志工伙伴一起掛上漆有「做工行善團有情有疼心ㄟ厝」圖樣的木塊，象徵工行善團修繕房屋的愛心足跡。

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區三慶里洪女士所居住房屋，於2023年春節時發生火災，目前全家窩在免強可居住的偏廳小房間生活，其餘部分均已燒毀無法居住。洪女士全家經濟收入僅仰賴女兒的身障生活津貼，以及兒子在螺絲工廠工作的微薄薪資。勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，自4月初開始進行屋頂屋瓦拆除清運、屋頂鐵厝鋼板安裝、電線重新配置、牆壁地面粉刷填補及安裝天花板輕鋼架、拉門、鋁門窗。

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局「做工行善團」修繕志工，利用每週假日及部分平日，一棒接著一棒為洪女士修建火災屋，由原本被火燻黑坑坑洞洞的牆面，漸漸嶄露新氣象，上週也自二手家具倉庫搬運床組、衣櫥、桌椅、小冰箱等家具送給案家，讓整個屋內的氛圍溫暖了起來、陳美靜副理事長送床包，讓原本燻黑毀損的舊房子，在工會夥伴的汗水及熱情下，又重現了新生命。14日由油漆工會進行油漆粉刷美化施工，及電氣工會的修繕志工設置燈具、開關，並安裝偵煙警報器，讓洪女士有更安全的居住環境。台南市餐飲業產業工會志工也至修繕現場慰問案家，並為志工夥伴特別準備美味佳餚送餐慰勞志工，學甲區附近的慶安宮也提供場地給志工們用餐，郭壬貴里長也前來關懷個案，並感謝做工行善團隊。

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另南區新興路的7旬謝姓老翁罹患小兒麻痺，現又中風，雖行動不便仍堅持自理生活起居，避免肌肉萎縮。案主單親育有1男1女，案子失聯目前與大女兒同住。其具有低收資格，同住的女兒從事臨時的洗碗、端菜等工作，收入也不穩定。案主所居住的房屋年久失修，有嚴重的漏水問題，天花板多處塌陷，有居住安全疑慮，需要重新整修。12日台南市泥水業職業工會已先進行天花板拆除清運施工，當日大台南總工會鄭玉娟理事也提供午餐，慰勞辛苦的志工夥伴。後續也將由台南市電氣業職業工會、台南市木工業職業工會與台南市油漆工程職業工會接力修繕，希望及早提供案主一個舒適安全的居住環境。

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）
勞工局長王鑫基表示，近幾日感謝做工行善團志工夥伴，多次前往南區兩處案家會勘，更感謝在母親節犧牲與家人歡聚時光，奉獻自身休息時間與工作空檔，與勞工局團隊到弱勢勞工等家庭修繕房屋，無私奉獻著實令人敬佩。今日的家庭志工，油漆工會有夫妻檔薛志強及李美瑩、邱重欽及吳鳳娥、吳宏興及劉秀英、鍾得道及羅月秀、王棋瑞及龍亮均，手足檔：李美芬、李美瑩、李建達3人；電氣工會有夫妻檔謝明泰及李淑玲，餐飲工會有夫妻檔郭國仁理事長及錢畇方、林佑厚及劉雅惠。看到破損房屋逐步的修建完成，洪女士臉上嶄露笑容與謝意，對市府團隊和志工積極快速的施工節奏感到欽佩。修繕志工不斷持續努力，讓更多的弱勢朋友不僅能住得安心，亦能在黃偉哲市長帶領的市府團隊扶助下打造自己的「希望家園」。

▲台南做工行善團14日母親節，前往學甲區完成第211戶房屋修繕相關作業，市長夫人劉育菁女士，特別代表黃偉哲市長帶來康乃馨慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
蔡英文弔唁林淑雅　林父慟：希望她是最後一個...達賴贈「哈達
好天氣只有2天　周四雨彈又炸！藍一片雨區出爐
「是《浪姐4》對不起徐懷鈺！」　他痛批節目組：職場霸凌
快訊／意外肘擊林書豪　夢想家麥卡洛還原現場
快訊／郭台銘十指緊扣韓國瑜！　照片曝光
班傑吃「新生女兒胎盤」幫補身
快訊／鋼鐵人飲恨淘汰　林書豪喊話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

溫馨母親節　市長夫人送花感謝台南做工行善志工助弱修屋

全球同步浴佛大典！花蓮場證嚴法師親臨主持　聚福緣弭災難

愛家515攜手愛無限　黃偉哲盼親子攜手讓愛無限大

地方志工陳賜恒榮獲選模範母親　恆春警頒贈感謝狀

溫馨！環球科大攜手雲林榮服處 　手作餅乾歡度母親節

溫馨五月寫真留念音樂會　北港水道頭文化園區登場

弋果網紅星秀 SHOW出創意大放異彩　鼓勵孩子發揮觀察問題

桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加　推動運動平權

汛期來臨林道易落石坍方　南投林管處加強巡檢並籲注意通行安全

空手道東亞錦標賽南投選手獲6金3銀　許淑華允打造更佳訓練環境

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

溫馨母親節　市長夫人送花感謝台南做工行善志工助弱修屋

全球同步浴佛大典！花蓮場證嚴法師親臨主持　聚福緣弭災難

愛家515攜手愛無限　黃偉哲盼親子攜手讓愛無限大

地方志工陳賜恒榮獲選模範母親　恆春警頒贈感謝狀

溫馨！環球科大攜手雲林榮服處 　手作餅乾歡度母親節

溫馨五月寫真留念音樂會　北港水道頭文化園區登場

弋果網紅星秀 SHOW出創意大放異彩　鼓勵孩子發揮觀察問題

桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加　推動運動平權

汛期來臨林道易落石坍方　南投林管處加強巡檢並籲注意通行安全

空手道東亞錦標賽南投選手獲6金3銀　許淑華允打造更佳訓練環境

賴清德拋內政主張：建區域聯合治理平台　打造「健康台灣」

CP值最高投資！150元打造大師級妝容　出國隨時打卡美到免修圖

AA買房「分手後賣破2千萬」！前女友耍賴不想對半分　男方怒告

賴清德97歲舅舅催票　小英之友會前總會長同台力挺

快訊／鋼鐵人淘汰無緣季後賽　林書豪：人生不可能完美

這一勝等了2234天　林子崴：送給媽媽母親節禮物

媽哭窮卻「0貸款」買千萬房！她才知家中真實收入：手頭現金可怕

賴清德基隆造勢批九二共識　「沒主權的和平非真正和平」

停經30年！下體突出血　醫一查體內藏1物：忘記拿出來了

新冠疫情已終結？　CDC數據曝全美今年仍有4萬人染疫亡

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

退休教授兒女條件佳　對象難覓原因曝

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

新北三重、中和2案簡易都更通過

東北角馬加剪　老饕必吃特色料理

快訊／中捷董事長林良泰請辭獲准！

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

小樂沐仲夏新菜單　盛宴牛菲力滿足媽媽味蕾

溫馨五月寫真留念音樂會　北港水道頭文化園區登場

環球科大攜手雲林榮服處 　手作餅乾歡度母親節

空手道東亞錦標賽南投選手獲6金3銀

台南舊城區完成第1階段行人專用時相路口盤點

桃園304個里5/15-16大停水

黃偉哲盼親子攜手讓愛無限大

台南文蛤大量死亡

更多熱門

相關新聞

台南女童頭七　父嘆「母親節快樂」說不出口

台南女童頭七　父嘆「母親節快樂」說不出口

發生在本月8日，台南市一對母女走在斑馬線上過馬路，卻遭杜姓孕婦開車左轉直接撞擊輾過，造成母重傷、3歲女童死亡的慘劇，持續引發社會大眾的悲憤與關注。今（14）日是女童的頭七，也正巧是母親節，女童的爸爸現在仍不敢對在醫院的妻子說一句「母親節快樂」，就怕勾動了她悲痛的情緒。

台南3歲小妹妹頭七！父喊話「來找爸爸」

台南3歲小妹妹頭七！父喊話「來找爸爸」

一句「看O小」引爆21人大亂鬥！菸酒行被砸店

一句「看O小」引爆21人大亂鬥！菸酒行被砸店

母親節粉紅球棒　比賽用球特別款

母親節粉紅球棒　比賽用球特別款

大姑使喚「母親節叫你老婆煮飯」！尪1句神回爽翻

大姑使喚「母親節叫你老婆煮飯」！尪1句神回爽翻

關鍵字：

母親節市長夫人台南做工行善志工修屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

快訊／口罩男正妹妻「請停止看笑話」：一切交由法官判定！

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

網爆王思佳老公「名牌衣穿假的」！她現身開戰了

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面