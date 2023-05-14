台南女童頭七…重傷母仍躺醫院　父嘆「母親節快樂」說不出口

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

發生在本月8日，台南市一對母女走在斑馬線上過馬路，卻遭杜姓孕婦開車左轉直接撞擊輾過，造成母重傷、3歲女童死亡的慘劇，持續引發社會大眾的悲憤與關注。今（14）日是女童的頭七，也正巧是母親節，女童的爸爸現在仍不敢對在醫院的妻子說一句「母親節快樂」，就怕勾動了她悲痛的情緒。

悲劇發生後一直都很堅強的女童爸爸，知道今天是母親節，但妻子剛歷經喪女之痛，自己也身受重傷還在醫院治療，未來還要面對漫長的復健之路，一句「母親節快樂」，本該是開心祝賀的話語，如今已沒勇氣對妻子說出口。

▲3歲女兒過馬路遭撞死，父親在母親節這天仍不敢對妻子說出「母親節快樂」。（圖／記者林悅翻攝）



女童爸爸說，不管以後跟妻子還有沒有小孩，就算再生10幾20個，也不可能跟女兒一模一樣，相信這個痛是一輩子的，而在這個母親節得不到應有的道歉，他與妻子心中都非常難受。

爸爸語帶無奈地說，昨天也有跟妻子稍微講過肇事杜姓女駕駛，杜女表現出的態度讓他覺得沒誠意想面對自己的錯，那這樣就不要想奢求他們的原諒。爸爸也強調，要他們原諒杜女是不可能的，他只是想在杜女誠心認錯道歉之下，不要傷及她肚子裡的孩子。

爸爸也對關心妻子傷勢的社會大眾表示，妻子在開刀觀察狀況後，目前預計下禮拜一可以轉到普通病房。

▲女童遭孕婦撞斃引發社會大眾的關注，靈堂放滿了各界湧入的致意。（圖／記者林悅翻攝）