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企鵝妹第13天超慘烈！雨中負重走山路　衰踩屎、遇蒼蠅大軍

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT、Jinnytty）

▲企鵝妹踩到狗大便。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名實況主「企鵝妹」徒步環台旅程今（7）日邁入第13天，大約上午9點就開始走的她，預計從桃園大溪步行至新竹關西（約25公里）。其中，有網友整理她一上午的窘況，包括冰淇淋融化在袋子裡、踩到狗大便等等，「宜蘭行都沒這麼慘吧QQ！」儘管如此，企鵝妹仍面帶微笑的模樣，也引發一陣熱論。

截至下午3點左右，約有1萬7千多人在線上觀看企鵝妹直播，不只聊天室熱議紛紛，網上也有許多「企鵝妹文」。稍早，就有網友在PTT的Gossiping板問卦，「今天是Jinny企鵝目前為止最慘烈的一天嗎？」文中列出企鵝妹今天遇到的各種突發狀況，「1.早上穩定器壞掉」、「2.走到還在維修的路，不得已返回」、「3.鞋子踩到泥巴」、「4.被鬼針草攻擊」、「5.被蒼蠅攻擊」、「6.遇到下雨」、「7.踩到黃金」。

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原PO不禁幫企鵝妹QQ，「太慘了吧！」「宜蘭行都沒這麼慘吧QQ？而且今天還要走到關西，一路都是山路欸！」另外也有人發文，「冰淇淋融化在袋子要怎麼處理？」原來是企鵝妹在休息時，發現冰淇淋竟然融化在袋子裡，整理了快半小時才弄好。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲企鵝妹沒發現粉絲送冰，結果整支融化在袋子裡。（圖／翻攝自PTT）

其中，還有人回文指出，當他看到遊客問「How are you today？」企鵝妹仍面帶笑容的說「Good！Good！」讓他覺得有點心酸。也有網友問卦，「企鵝妹的EQ是不是滿好的？」文中表示，「冰淇淋打翻在袋子裡，一邊擦袋子裡的東西，一邊接受旁邊路人的拍照，還要一直回老闆的話、接受吃不完的食物，外面還在下大雨，無限的拍照循環，面對漫漫長路，一般人早就臭臉或爆氣了吧？」

貼文引發議論，「你怎麼漏掉兩隻蟑螂呢」、「負重爬山，這女人太狠了」、「累到斗內都不想回了」、「最悲慘的一天」、「這走到關西明天就發燒。」還有人秒給肯定，「她爆氣都是安全問題跟尊重問題，其他都很配合大家」、「EQ跟體力意志力都超強，才有辦法這樣開直播。」

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