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10年前批廉航「延誤又沒東西吃」　張國煒言論被挖出

記者朱祖儀／綜合報導

星宇航空發生嚴重延誤事件，導致大批旅客在東京成田機場過夜，今（7）早星宇航空董事長張國煒隨即衝到日本向旅客致歉。不過現在有網友挖出張國煒過去的言論，看到他當時痛批「廉價航空華而不實，飛機延誤了也沒東西吃」，讓一大票網友看了忍不住酸說「迴力鏢飛了10年」、「感覺被打到有點痛」。

星宇航空JX800台北-東京航班，原訂日本時間6日中午12時45分抵達成田機場，但因為降落時遇上一陣恐怖側風，直到約晚間8時才順利在成田機場降落，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。而星宇JX803航班原預計延至深夜11點起飛，但由於成田機場宵禁，導致大批旅客只能在成田航廈過夜。

▲▼星宇航空乘客睡成田機場。（圖／翻攝「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團）

▲星宇航空乘客睡成田機場。（圖／翻攝「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團）

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星宇航空嚴重延誤，張國煒今日一早隨即搭飛機現身成田機場向旅客致歉，表示「如果我做錯這件事情，我該承擔就承擔，就像我對大家的承諾一樣」。事後，有網友在「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」臉書社團透露，一早和張國煒搭到同班飛機，搭乘的是廉航「捷星航空GK12航班」前往日本。

有網友看到星宇航空出包消息，就挖出張國煒10年前受訪言論，當時談到政府航空城計畫，他就批評廉價航空華而不實，「然後日子也不能改對不對，什麼都不行，然後飛機延誤了也沒東西吃，去按鈴申告也沒有用，因為廉價航空就很皮」，痛批廉航沒有保障。對此原PO在PTT感嘆，當時張國煒還是長榮航空董事長，「誰想得到他後來會被逼退，成立星宇航空，又不幸遇到延誤又沒東西吃的狀況」。

不少網友看到文章後，紛紛酸說「這打得有點痛」、「2023按申告鈴有用嗎」、「XX航空就是一個虛榮的東西，飛機延誤了也沒東西吃」、「這迴力鏢飛了好久」、「萬用說法：時空背景不同」、「只能說人話都不要說太滿」、「十年之前我不認識你，你不屬於我，我們還是一樣」、「小丑竟是我自己」、「哈哈現在打臉自己了吧」、「真的很皮呢」、「就繼續嘴沒關係，打到自己」。

▼網友討論。（圖／翻攝自PTT）

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

針對此次延誤事件，星宇航空公關長聶國維表示，星宇航空會針對班機上的旅客退費，共計302人，目前都已完成退費，也都跟旅客致歉，他表示，「我們認為我們做的已經夠了，差不多」，目前尚無其他補償方案。

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