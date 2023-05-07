乘客睡機場！他爆料「K董有說被日本官僚搞到」：其實有安排好旅館

記者曾筠淇／綜合報導

星宇航空發生航班嚴重延誤事件，因JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另2個航班JX801、JX803也受到影響。因此，不少旅客被迫在東京成田機場過夜，就有人在現場的網友透露，K董（張國煒）有說是被日本官僚搞到，其實有安排旅館，但成田無法退關，所以只能睡機場。

▲張國煒今（7日）早現身機場。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

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該網友在PTT的Aviation板上透露，「K董有說被日本官僚搞到，但最後也是23:52才申請後推被拒絕，好像差10分鐘，也有說其實有安排好旅館，但成田無法退關所以只能睡機場」。

該網友也轉述K董的話，提到「K董說因有規定機艙門有幾個就得配幾個機組人員，目前沒那麼多人，所以就只載行李先回台北」。他也觀察現場情況，有不少空姐被乘客罵，至於K董因為應對較好，加上大部分人覺得細節有講出來，所以比較沒罵到K董身上。

▲▼網友分享現場情況。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友則認為，「還推給日本人」、「8分鐘後要宵禁，就愛賭」、「標準都是they的錯呀」、「不知道成田午夜都下班了嗎？怎麼退關」、「成田宵禁無法退關，拚到最後一刻無法非還假惺惺安排旅館做啥」。

據悉，星宇本來告知旅客「預計晚上11時起飛」，但成田機場一直都有宵禁規定，所以此話便引發業內人士質疑，「要不就是星宇地勤、組員完全沒有看成田場站資訊，不然就是他們一直在騙旅客吧」。

根據「成田國際空港株式會社」官網，成田機場自1978年啟用以來，原則上晚間11時至次日早上6時禁止起落，除非有緊急、不可避免的情況，凌晨12時以後才允許起飛和降落，例如成田機場出現颱風、大雪等惡劣天氣，或是飛機安全、乘客生命受到威脅等情況。

▲成田機場啟用以來，晚間11時至次日早上6時禁止起落。（圖／翻攝自「成田國際空港株式會社」官網）

另針對網友轉述，張國煒本人並未證實或回應。