企鵝妹走到桃園目睹車禍！見騎士飛起驚喊：我的天

▲企鵝妹環島一半目睹車禍。（圖／翻攝Twitch）



記者柯振中／綜合報導

知名實況主「企鵝妹」徒步環台旅程仍在繼續，沒想到6日行經桃園市大溪區時，竟意外目睹車禍發生，左轉的車輛與騎士發生碰撞，嚇得她大喊「我的天」，貼文引發許多討論，PTT網友也因此戰翻。

企鵝妹6日徒步環台經過大溪區仁和路二段548巷時，有輛休旅車正打算左轉，沒想到左轉準備進入巷子，竟與直行的機車騎士發生碰撞，事前還有喇叭聲傳出，與她的相隔只有短短幾步路。企鵝妹目睹車禍以後，鏡頭劇烈搖晃，也嚇得大喊「我的天」，可見被突如其來的事故嚇得不輕。

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▲▼企鵝妹環島一半目睹車禍，有眼尖的網友發現，汽車駕駛似乎拿手機在拍攝企鵝妹。（圖／翻攝Twitch）



事後有網友發現，該名駕駛開車的過程中疑似沒有注意路況，還拿出手機對著企鵝妹拍攝，結果一轉彎就出了車禍，導致騎士連人帶車慘摔，行為相當不可取。

目睹車禍的事件引發熱議，許多網友傻眼回應，「開車偷拍就不對了」、「行車習慣差，企鵝受害吧」、「四輪大爺邊開車邊拍照，77777」、「四輪一直緊盯Jinny，都是因為太正害的。」

不過，也有人留言認為，發生這種情況，還是先別按喇叭，把車速減下來比較實在，「路口一堆不先稍稍減速，都是按喇叭先」、「其實距離蠻遠的，煞不住也是搞笑」、「都想搶道吧！遇到不禮讓的就」、「這距離煞的住吧，寧願按喇叭不剎車。」