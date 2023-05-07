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星宇7小時降落4次！他曝恐怖經歷「像坐雲霄飛車」　一碰跑道更晃

記者曾筠淇／綜合報導

星宇航空JX800台北-東京航班遇上強風，前後總共延誤約7小時。搭到該航班上的網友cmelo1515（瓜農）便分享恐怖歷程，「X的真的很抖！比環球的飛天翼龍還恐怖，前2次降落我看螢幕好像都降到200公尺了，往窗外看也看到快擦到跑道」，所幸最後總算平安降落。

該網友在PTT的Aviation板上，以「JX800乘客多關飛機上7小時恐怖歷程」為題發文，提到他就是搭到這個航班，早上8時30分出發，原先預計中午12時45分到日本，但後來總共經歷4次降落，晚上7時50分才終於成功降落。

原PO還原當時情況，飛機前2次都降落失敗，讓老婆差點崩潰，夫妻倆手出汗，旁邊不認識的阿姨還用力抓著他的手臂說「太恐怖了！可以借我抓一下嗎？」他形容當時飛機真的很抖，「比環球的飛天翼龍還恐怖，前2次降落我看螢幕好像都降到200公尺了，往窗外看也看到快擦到跑道」。

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「機長又一個哥『急』拉！」原PO直呼，當時的感覺就像坐上雲霄飛車，後來他以為機長要把他們放在名古屋機場（名古屋飛行場），結果實際上是把他們留在飛機上等了好幾個小時。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享恐怖經歷。（圖／網友cmelo1515（瓜農）授權引用）

原PO透露，一直到晚上6時許，廣播才終於宣布要起飛。等飛機快飛到成田機場，空姐也說終於可以降落時，本以為可以解脫，無奈「第3次降落又失敗了」，而且經觀察，「我覺得機上大家都嚇爛了，因為這次外面很暗還更晃」。

後來機長又拉起往外飛去轉了2個小圈圈，耗了半小時左右，原PO直喊，「X的最後一次降落又更刺激，越接近跑道越晃到不行」，一接觸到陸地，大家就爆出一陣歡呼，只可惜似乎歡呼得太早，「跑道上又是一陣左右搖晃、尖叫四起，我那時真的覺得要去了！」直到穩定下來，才傳出歡呼和感謝聲，終於確定解脫了。

而這次經驗，便讓原PO直呼，「也不用去什麼富士急樂園，這個就夠了！」他也說，機組人員都辛苦了，機長壓力一定很大，而空姐也很努力安撫大家，不過他還是覺得星宇的應變能力有點不足。此外，他還透露坐在他後面的陌生老弟「鬆一口氣說不想玩了」，想換別家航空直接回台灣，甚至與隔壁的姐姐成為生死與共的朋友。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「能感覺得出來站在地上真好的心情」、「平安就好QQ辛苦了」、「看了覺得好恐怖，尤其我這種本來就恐懼搭飛機的人」、「好可怕QQ光看文字敘述較覺得可怕」、「機師本來就沒問題，如果他硬要降才會出大事」、「昨天看成田機場直播，降落最抖的真的是星宇」、「反正我是不敢搭星宇了」。

本文經網友cmelo1515（瓜農）授權引用

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