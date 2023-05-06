台北漁產合作蘇澳漁會直送黑鮪魚　「宜蘭女婿」蔣萬安兌現政見

▲蔣萬安出席「宜蘭臺北新鮮直送」黑鮪魚義賣活動。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市漁產公司6日上午舉行「宜蘭台北新鮮直送」活動，首次由官方做平台，將蘇澳漁港捕獲的新鮮黑鮪魚直送台北。台北市長蔣萬安過去在競選時承諾，會舉辦盛大的漁貨推廣活動，如今政策兌現，他也以「宜蘭女婿」的身分出席推廣產品。漁產公司董事長鄭世維說，未來會與各縣市漁會接洽，將更多產地的漁獲批到台北市，吸引更多承銷人參與交易。

蔣萬安致詞時表示，去年6月他以宜蘭女婿身分，在希望廣場幫忙推銷黑鮪魚，現場公開承諾，一定會幫忙讓宜蘭最美味的漁產，以最快的速度到達台北市，讓市民能第一時間品嚐最鮮美的漁產，也幫忙宜蘭漁業發展。很高興能兌現承諾，拉近兩縣市距離，也讓台北宜蘭感情更加濃厚。

台北漁產公司董事長鄭世維表示，台北、宜蘭兩縣市往來密切，許多人每日為了工作往返通勤，週末假日宜蘭更是許多臺北市民的首選出遊地點；不過，過去2年受疫情影響，北市不少餐廳業績受到巨大影響，漁民生計也受到衝擊，當時蔣萬安也公開承諾，將更盛大且定期舉辦漁貨推廣活動，並建立快速優質的銷售管道，幫助漁民推廣漁產，也讓台北市民享用優質食材。

鄭世維強調，此次「宜蘭台北新鮮直送」活動是好的開始，接下來批發市場也將致力設置專線，擴增魚種選擇的多樣性、強化市場機能，展現台北魚市場價值。

「黑鮪魚的美味，台灣民眾已經充分熟悉，但黑鮪魚的營養較少人知道。」漁產公司總經理施宜廷補充，黑鮪魚為深海大型魚，含有大量omega-3不飽和脂肪酸，有活絡思緒、循環順暢的功用，都對人體健康有相當大幫助，歡迎市民朋友多多走訪台北魚市，享受新鮮美味現切黑鮪魚及台北魚市精選多樣化漁貨。

蘇澳區漁會陳春生總幹事表示，很高興有機會來到台北魚市，共同為蘇澳漁產爭取商機。蘇澳鄰近台北市消費地，黑鮪魚從入港到送至台北、到台北消費者可以吃，整個過程僅需要6、7小時，誠摯與市民朋友推薦蘇澳新鮮直送的黑鮪魚。