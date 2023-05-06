高嘉瑜批藍營把蔣萬安當塑膠　她反問：賴清德不處理扯後腿男人？

▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前質疑，由沒黨職的新北市長侯友宜出手協調國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選，好像把台北市長蔣萬安當塑膠。市議員游淑慧6日指出，前衛福部長陳時中參加台灣基進台北黨部暨吳欣岱服務處開幕茶會，為港湖立委選戰投下變數，高嘉瑜應該問民進黨主席賴清德「為何沒辦法幫你處理這些扯後腿的男人？」

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選在侯友宜的協調下，由市議員李彥秀代表出線，有意挑戰的游淑慧則選擇退出。對於侯友宜協調國民黨港湖區立委初選，高嘉瑜日前接受訪問時表示，由沒黨職的侯友宜出手協調，不管新北市政、跑來插手北市的初選，好像把蔣萬安當塑膠，也更讓人覺得侯友宜就是內定候選人，相較民進黨定於一尊就是賴清德，遵照黨內步調爭取選民最大認同。

游淑慧6日則反擊，陳時中、前民進黨立委姚文智、及前內政部長徐國勇日前參加台灣基進台北黨部暨吳欣岱服務處開幕茶會，「為什麼高嘉瑜挺賴清德挺成這樣，賴卻沒辦法幫忙處理這些扯高嘉瑜後腿的男人？是英系把賴清德當塑膠？還是民進黨把高嘉瑜當塑膠？」

對於陳時中是否相挺吳欣岱？高嘉瑜回應，外界有不同解讀，她認為當時是基進黨台北市黨部開幕，而不是參選立委競選總部成立，如果站在要幫綠營擴大內湖南港的基本盤來支持第三勢力，這樣也是樂觀其成。她也強調，若民進黨確定內湖南港只有她出線時，相信姚文智、陳時中、徐國勇不會去支持第三勢力候選人，而是為了擴大港湖基本盤。