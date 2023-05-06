侯友宜協調港湖初選惹議　蔣萬安：樂見任何能促進團結的事

▲蔣萬安出席「宜蘭臺北新鮮直送」黑鮪魚義賣活動。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市內湖南港區立委初選在民調開始前，新北市長侯友宜便出手協調，化解黨內歧見，最終游淑慧禮讓李彥秀。對於為何沒有出手協調港湖初選？台北市長蔣萬安6日回應，「2024團結勝選是我們共同的目標，所以任何能夠促進團結的事我們都樂見」。

侯友宜從新北市跨河管到台北市初選，引來民進黨立委高嘉瑜質疑，由沒黨職的侯友宜出手協調，不管新北市政、跑來插手北市的初選，好像把台北市長蔣萬安當塑膠。不過蔣萬安今僅回應，任何促進團結的事他都樂見。

另外，斥資18億的北投影視園區可能付諸流水，蔣萬安說，文化局已經對外說明，其實就是依照以前接手時的規劃來進行，也就是會再做最後一次招標，屆時若還是無法發包，會進行全面的通盤檢討。

至於民進黨議員何孟樺質疑市府給資料大小眼、分藍綠，蔣萬安回應，「沒有，我們絕對是一視同仁」，昨天體育局也對外說明，就是一個誤植，同時在第一時間進行更正，同時也向議員致歉，會請體育局來進行內部相關檢討改進。

蔣萬安強調，給資料都一視同仁，自己也擔任過立法委員，只要市議員來索資、有需求，各局處也都一定會提供。