蔣萬安與自民黨青年局訪團玩自拍　盼「很快在日本跟好友見面」

▲蔣萬安與日本自民黨青年局訪團見面。（圖／翻攝自蔣萬安臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安4日傍晚在市府與日本自民黨青年局的訪團見面，他表示，來訪議員年紀跟他差不多，對台日關係的想法相近，雙方交流非常融洽，先前因為公務繁忙而無法親自前往日本，希望將來能很快在日本與各界好朋友見面，也笑著和日本自民黨青年局長鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）說，希望下次見面時，對方就是以首相身份出席。

蔣萬安5日於臉書發出與日本自民黨青年局訪團的合照，只見雙方大玩自拍，看起來氣氛融洽。蔣萬安表示，自己在4日傍晚於市府跟訪團見面，自民黨青年局是政治人才的培育基地，歷來出過好幾位日本首相，來訪的議員們與他的年紀差不多，對台日關係的想法相近，自拍的技術與熟練程度也相當，有共同的世代語言，雙方的交流非常融洽。

蔣萬安指出，台日之間長期關係友好，社會型態和文化有相近之處，也都面臨高齡化、少子化、疫後產業振興的挑戰，且雙方許多城市也維持密切的互動和合作，前陣子北市受邀前往東京都參加G-NETS全球城市網絡永續論壇，特別請副市長李四川帶著他的親筆信向東京都知事小池百合子致意，「上一次因為公忙無法親自前往，希望將來能很快在日本和各界的好朋友見面。」

蔣萬安提及，會中談到世代議題，雙方都很重視年輕世代的公共事務參與，鼓勵青年關心政治和社會議題，鈴木憲和與中曽根康隆也都提到年輕一代在台日關係當中扮演的關鍵角色，衷心期盼能促進台日的青年交流，為台日之間的友好關係增添柴薪，「會談結束前，我還笑著跟鈴木憲和說『希望下次再見的時候，您就已經是以首相的身分出席了！』」