政見仍躺在粉專上！她批台北國際潮流音樂節零進度　蔡詩萍致歉

▲▼議員顏若芳痛批蔣萬安政見「台北國際潮流音樂節」零進度，文化局長蔡詩萍道歉。（圖／顏若芳提供，下同）

政治中心／台北報導

台北市長蔣萬安於選前提出舉辦「台北國際潮流音樂節」政見，但目前進度仍停留在半年前的粉絲專頁上，甚至文化局內承辦人員一問三不知，面對台北市議員顏若芳的質詢，文化局長蔡詩萍為進度牛步首度致歉，並承諾未來會整合北藝、北流、北美館、大巨蛋、小巨蛋等團隊，以國際與台灣本土並重，舉辦「台北國際潮流音樂節」。

顏若芳檢視市長教育文化政見時發現，去年「台北國際潮流音樂節」政見一提出，即引發台北市藝文界熱烈討論與關注，然而當選至今已經超過半年，卻遲遲只聞樓梯響，因此她要求文化局長蔡詩萍，針對市長政見說明具體的執行辦法時，才發現「市長政見仍躺在市長粉專頁面上」，這讓蔡詩萍忍不住道歉。

顏若芳進一步指出，「高雄市有『大港開唱』，新北市有『貢寮國際海洋音樂祭』，都在開闊的場地舉辦，希望未來『台北國際潮流音樂節』也能優先辦在戶外空間，不要只在建築體裡面」，同時希望未來在預算分配上，不能只花在邀請國外的大團體，而是要同步照顧國內藝文人才，讓台北市遍地有文化、遍地有藝術。

對此蔡詩萍也承諾，會整合北藝、北流、北美館、大巨蛋、小巨蛋…等等團隊，結合數位科技，國際與台灣本土並重，來舉辦「台北國際潮流音樂節」。

除了「台北國際潮流音樂節」，市長蔣萬安也提出「文化小旅行」的政見，而主責的觀傳局至今也沒有具體規畫及路線，顏若芳質疑，觀傳局2023年提出的工作報告，有許多項目的主辦單位都不是觀傳局，「難道觀傳局只會帶著熱氣球到世界各地參展，台北市要變成熱氣球之都嗎？」尤其迎接疫後觀光熱潮，觀傳局居然沒有提出迎接觀光客的有效政策，顏若芳痛批「根本狀況外！局長陳淑慧把觀傳局做小，簡直成了昔日的新聞處，真為台北市民捏一把冷汗。」

顏若芳還送「台北市熱氣球之都」的熱氣球道具，要求文化局要捍衛台北市的文化水準，更不要讓觀傳局把台北市變成熱氣球之都！