巴拉圭總統選戰牽動與我國邦交　綠委示警：外交部要密切觀察與注意

▲巴拉圭4月將舉行總統大選，左為執政黨紅黨候選人潘尼亞（Santiago Pena），右為在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭30日舉行總統大選，執政黨候選人潘尼亞與左派的在野黨候選人艾里格里支持率不相上下，後者已說若勝選將重新檢討台巴關係。對此，民進黨立委林楚茵25日表示，不論巴拉圭選舉結果如何，相信外交部密切注意跟觀察，不會因為一次選舉就影響兩國情誼。立委趙天麟指出，要審慎注意。

根據《彭博》，艾里格里24日在一場記者會上直言，台灣沒有付出和巴拉圭相同的犧牲，「我們沒有看見台灣為巴拉圭做一樣的事。台灣需要承認及補償巴拉圭在這段關係中蒙受的損失，這樣才公平。」但他也補充，目前未就兩國關係做出任何決定。

巴拉圭自1957年與台灣建交至今，無法向中國出口大豆與牛肉，也無法加入一帶一路。隨著宏都拉斯3月與台灣斷交，北京孤立台灣的努力取得進一步進展，外媒紛紛指出，巴拉圭可能是下個外交轉向北京的台灣友邦，30日的大選將是關鍵。

對此，趙天麟表示，審慎注意，畢竟在野黨候選人提過，當選後要重新審視跟台灣關係，瓜地馬拉沒有這問題，邦誼一直相當穩定，沒有因為選舉情況出現變化，相隔13年重要友邦元首來國會演講，是重要里程碑，我們竭誠歡迎，相信台瓜邦誼會長久保持下去。

林楚茵表示，每一個邦交國都有屬於自己的選舉進程，如何展現台灣對於友邦的情誼、協助友邦成為世界公民重要一員，不論巴拉圭選舉結果如何，都會做良性溝通，相信外交部密切注意跟觀察，不會因為一次選舉就影響兩國情誼。