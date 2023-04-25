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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北議會藍提「總質詢提前」　綠議員轟：到底在搞什麼？

▲▼ 新北市議會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市議會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會今（25）日開議，下午舉行預備會議，由於表訂6月5日至20日進行市政總質詢議程，但為了讓新北市長侯友宜提早被徵召選總統，國民黨議會黨團擬提案將總質詢提前至4月底。新北市議員廖先翔指出，國民黨團擔心這次會期會因政治議題被影響，因此提出異動，建議將總質詢時間提前，從4月27日至5月16日。不過，民進黨團總召鄭宇恩表示，廖先翔在程序委員會未採「保留」意見，因此大會時不能持與程序委員會議中相反意見，所以廖不能發言。在藍綠雙方僵持下，議長蔣根煌裁定休息10分鐘。

廖先翔在下午在預備會議上表示，這兩、三個禮拜有很多綠營議員對於侯有很多疑問跟指控，綠營也有提出在議會報告時會好好問侯，但國民黨團擔心該會期會因為政治議題受影響，因此提出異動，建議將總質詢從6月5日提前至4月27日。

▲▼ 新北市議會 。（圖／記者崔至雲攝）

此言論一結束後，引發綠營議員大喊「反對」、「到底在搞什麼啦！」鄭宇恩指出，預備會議的議程在程序委員會已經通過了，全部的程序委員會持贊成意見的，現在可以持反對意見嗎？到底在搞什麼？

民進黨議員周雅玲也說，聽到國民黨這樣提案，感到非常誇張，完全詆毀這些成員，感到很受傷，當天在審查定期會的預備會議時，國民黨還是多數成員，現在要變更議程是打臉全部人嗎？因為侯友宜個人的事情要提前總質詢，他們非常不解。

在藍綠雙方持不同意見後，鄭宇恩拿出議會資料表示，廖先翔在程序委員會時未採「保留」意見，因此在大會時不能持會議中的「反對意見」，因此廖不能發言。隨後蔣根煌裁示休息10分鐘。
 

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關鍵字：

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