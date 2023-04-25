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山東艦距台120浬！他曝共軍2目的　「不會對台灣國防造成影響」

▲山東艦艦隊編組,055型延安艦（106）,052D桂林艦（164）,901型補給艦查干湖艦（905）, 殲-15艦載機。（圖／翻攝央視軍事）

▲山東艦艦隊編組,055型延安艦（106）,052D桂林艦（164）,901型補給艦查干湖艦（905）, 殲-15艦載機。（圖／翻攝央視軍事）

記者杜冠霖／台北報導

掌握解放軍航空母艦山東艦編隊昨（24日）在西太平洋航訓，距離鵝鑾鼻東南方約120浬，預計將航經台灣東南海域。對此，民進黨立委趙天麟25日表示，中共此舉有雙重效果，一方面突破第一島鏈的演練，一方面對台灣施加壓力，昨天這樣的做法相當不友善，也不專業，只會製造區域緊張。

對於山東艦動向，國防部指出，山東艦編隊航經過程，國防部海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向，嚴密監控並適切應處。

趙天麟表示，中國軍機艦經常透過巴士海峽、空域進駐第一島鏈，不管是在日本海附近蠢動，還是到南海進行活動，都會經過台灣附近，可以收到雙重效果，一方面突破第一島鏈演練，也對台灣施展壓力，昨天這是很不友善作為，真的靠太近，只剩下120海里，這樣的做法相當不專業，只會製造區域緊張。

對於山東艦靠近鵝鑾鼻的距離，趙天麟指出，海軍跟海巡都全程監控，不至於對我國造成威脅，但這樣的做法極不友善、沒有必要，即便要進出南海也不該離台灣這麼近，雖不會對台灣國防造成影響，但對於兩岸關係再次製造不友善作為。

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