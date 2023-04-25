保二總隊成「第二陸軍」？　他點關鍵：不需要解讀為烏克蘭化

▲行政院。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導，警政署將比照海巡署「第二海軍」模式，共同承擔「平戰轉換」，決議擴編保二總隊並「軍事化」，行政院則澄清仍在研議。民進黨立委趙天麟25日表示，全民國防是戰力重要一環，警方是合法使用武力很重要系統，讓保二警察戰力提升，不需要把提升民防戰力解讀為烏克蘭化，當全民有防衛意識時，再強大的侵略者也無法佔領台灣。

對於保二總隊傳言，趙天麟表示，全民國防是戰力重要一環，現在就是採取不對稱作戰，讓共軍出不了港、渡不了海、上不了岸，即便上岸也無法佔領台灣，這是我國戰力思維，因此民防系統跟後備戰力發揮到保家衛國能力。

趙天麟指出，警方是合法使用武力很重要系統，讓保二警察戰力提升，對於關鍵基礎設施保護是重要一環，不需要把提升民防戰力解讀為烏克蘭化，烏克蘭經驗告訴我們，當全民有防衛意識時，再強大的侵略者也無法佔領台灣，這是一個很好的經驗。

而近期美國智庫兵推，結果顯示，若中國攻打台灣的場景，結果顯示台海戰爭將不會只有海戰與空戰，會有8萬解放軍登陸台灣，但另一方面美軍則會擊沉80艘共艦。

對此，趙天麟表示，尊重各式兵推，不管是我國還是其他國家做的，都有參考價值，單以美國兵推可以想見，要佔領台灣不容易，必須要有數十萬兵力才能有效佔領，這是何等困難？

趙天麟指出，從出港就會遭受防衛飛彈攻擊、海上有防艦飛彈準備、上岸後還有M1A2T地表最強戰車以及強大後備戰力在等待，不管有幾萬共軍，要佔領台灣都非常困難，建請北京當局要適可而止，窮兵黷武都無法消滅台灣保衛自我的意志。