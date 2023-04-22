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智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」　2鋰礦商巨頭股價血崩

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」　2鋰礦商巨頭21日股價血崩

▲智利宣布，將鋰礦收歸國有以增加對關鍵礦產的掌控。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

隨著電動車產業對鋰的需求大增，全球第二大鋰礦生產國智利宣布，將鋰礦收歸國有以增加對關鍵礦產的掌控。此舉震驚市場與電動汽車相關企業，同時促使智利兩大鋰礦商巨頭智利礦業化工（SQM）和雅保公司（Albemarle）周五（21日）分別血崩18.58%和10%。

智利總統Gabriel Boric周四（20日）在一項全國電視演說中，宣布將該國鋰礦產業國有化，以促進其經濟發展並保護環境。Boric表示，這是向可持續和發達經濟轉型的最佳機會，不能浪費它。並強調，未來的鋰礦合約制訂將只能透過受到國家控制的公私夥伴關係，且由國家控制，希望從特斯拉等電動汽車巨頭以及其他企業的鋰需求中獲取更多利潤。

鋰礦是電動車電池的重要材料，智利是全球第二大生產國，此驚人舉措將促使該國龐大的鋰礦業務控制權，自該國行業巨頭SQM和Albemarle轉移到一家國營企業。SQM和Albemarle為特斯拉、南韓電池公司LG Energy Solution和其他電動汽車和電池製造商提供產品。

金屬鋰是生產電動汽車電池的關鍵要素，而掌握製造鋰電池所需的礦產和技術，關係到各國的國家安全和產業政策。受此消息打擊，Albemarle周五狂瀉10%至每股173.7美元，創14個月來最差單日表現；SQM股價下殺18.57%至每股63.4美元。

Boric補充道，智利政府不會終止當前的合約，但希望公司在合約到期前開放國家參與，儘管他沒有點名該國鋰礦雙巨頭Albemarle和SQM。換句話說，兩家鋰礦企業可自願交出對其資產的控制權。

全球最大鋰礦商Albemarle表示，智利當局的聲明對公司業務沒有實質性影響，將繼續就投資於智利鋰礦增長和使用新技術進行談判。全球第二大鋰礦商SQM則未立即發表評論。

「國有化」對極力確保電池原料的電動車（EV）製造商構成一項新挑戰，愈來愈多國家正計劃保護他們的自然資源。墨西哥在去年將鋰儲藏收歸國有，印尼則在2020年禁止另一項電池關鍵原料鎳礦的出口。

分析師認為，智利此舉可能會刺激未來對鋰的投資轉向其他國家，包括澳洲。目前全球最大鋰礦蘊藏在智利，佔全球55.5%，第2則是澳洲佔18.1%，第3的阿根廷則佔11%。

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