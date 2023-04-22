八大妹被潑熱湯！知情者爆「她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

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八大妹被潑湯！知情者爆「經紀圈都認為她太誇張」3主角遭肉搜曝光

八大妹被潑熱湯！知情者爆「經紀圈都認為她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

▲同為八大業的孫女遭陳女潑熱湯。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

圖文／CTWANT

台中市西屯區一間KTV包廂昨（21日）發生「八大妹遭扯髮潑熱湯」事件，如今有網友搜出3名主角的IG帳號，還有知情人士透露，被潑熱湯的孫女多次欠錢不回帳，還先動手打人，才會引爆一連串衝突。但許多網友認為，金錢糾紛不能成為暴力傷人的理由。

隨著潑湯影片在社群瘋傳，一名疑似知情網友在臉書社團「爆廢公社」討論串留言表示，被潑湯的女子因不回帳，且「欠2萬代表不是一次兩次，在經紀圈大家都知道，經紀都說真的就是被潑湯的問題」，加上被害人「被設局出去還先動手打潑湯的，才會有後續這些行為」，但強調經紀不覺得潑湯是對的。

八大妹被潑熱湯！知情者爆「經紀圈都認為她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

對此，許多網友留言直呼，「打歸打，潑湯就有點太過份了」、「就算對方嘴秋跟欠錢，都不構成可以犯罪的理由吧」、「欠錢是一回事，動手是一回事，直接往頭跟臉潑湯致人於死就是缺德」，一面倒批評潑熱湯的行為。

另有網友搜出事件主角的IG帳號，還有人玩起地獄哏把他們分別稱為「潑湯女」、「坦克無恥男」、「輕熟女」，但目前除受害孫女帳號為可公開閱覽狀態外，其他人的帳號都改為私人狀態。而許多網友也湧入孫女IG並關心她的傷勢。

八大妹被潑熱湯！知情者爆「經紀圈都認為她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

台中市警六分局指出，昨天凌晨4點多接獲報案後，已在現場逮捕施暴的1女2男。據悉，2女皆從事八大行業，糾紛原因為2萬元債務，被燙傷的29歲孫女臉、頸部嚴重傷燙傷，送至加護病房治療。施暴3人經台中地檢署複訊，認定陳女涉犯重傷害罪，30萬元交保；趙男涉犯強制、傷害罪，10萬元交保；林男涉犯傷害罪，5萬元交保。

八大妹被潑熱湯！知情者爆「經紀圈都認為她太誇張」　3主角IG遭肉搜曝光

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