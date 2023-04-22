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結婚23年！人妻驚覺「有2個老公」　竟是親姊害的

妹妹結婚23年驚覺「多1個老公」　竟是遭親姊冒用身分證

▲中國有一對姊妹，姊姊冒用妹妹身分證和男友結婚。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

太離譜了！中國有一名女子，被姊姊「冒名」登記結婚，自己被隱瞞20多年，赫然發現自己還有一個「老公」，提起訴訟後，北京市房山區人民法院審理後做出判決，才讓這個問題得到解決。

綜合陸媒報導，小華（以下人名皆為化名）和妹妹小紅是親姊妹，她有一個男友小周，1994年發現自己懷孕，卻因為身分證弄丟正在補辦，於是便隱瞞小紅，冒用對方身分證和男友登記結婚。

小紅則和男友小韓在1998年結婚，直到2021年要申請家庭小客車搖號時，小華才坦承此事。這才發現，原來自己27年前就和姊夫小周「結婚」了，由於小客車搖號申請很急迫，另一方面，因為個人資訊都與網路同步，錯誤的結婚登記可能會給自己帶來財產、債務、繼承、名譽等多方面問題。於是，她向法院提起訴訟，請求撤銷婚姻登記。

妹妹結婚23年驚覺「多1個老公」　竟是遭親姊冒用身分證

▲小紅發現自己有2個老公。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）


法院審理後，確定妹妹被姊姊冒名結婚，因婚姻關係涉及民眾的身分權，法官找了小紅、小華、小周、小韓進行談話，小華當庭承認她曾以妹妹小紅的名義結婚。根據筆跡鑑定，結婚申請書中「小紅」的簽名並非是本人，勘驗後證明是由小華書寫。

法院根據相關事實和證據，確認1994年的結婚是小華冒用小紅的名義登記辦理，同意撤銷這段婚姻。民政局在收到司法建議書後，經過充分調查，主動撤銷小紅與小周的婚姻登記。

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