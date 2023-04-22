緬甸政府軍空襲村落屠殺百姓　女村民哭喊：女兒沒有頭了

▲緬甸村落遭軍政府發動空襲。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

緬甸軍方自2年前發動政變後，緬甸境內就爆發多起抗爭事件，為了鎮壓這些抗爭活動，緬甸軍政府甚至不惜出動實彈來攻擊手無寸鐵的平民。而緬甸軍政府以「鎮壓恐怖分子」為由，於11日對當地一處村落發動空襲，至少造成186名村民死亡。就有倖存的村民受訪時表示，自己親眼目睹父親被炸成兩截，女兒也被炸掉頭顱。

根據《CNN》報導指出，根據緬甸民族團結政府 (NUG) 的人權部長Aung Myo Min表示，軍政府11日發動對實皆省反對軍政府的帕自基村（Pa Zi Gyi）的空襲，至少造成186名村民死亡，其中有40名死者是未成年的小孩。

報導中指出，當時帕自基村正在舉辦慶祝活動，當地村民正聚集在一起享用早餐，當時現場至少聚集300多人，小孩子也在附近遊玩。但是從早上7點45分開始，軍政府的飛機就對人群空投2枚炸彈，造成不少村民傷亡。

之後在一些倖存者想在現場開始拯救傷者時，之後又出現一架Mi35軍用直升機，對著這些倖存民眾開火，造成更大量的死亡。

一名倖存者就以「殺戮戰場」來形容當時的情景，在炸彈攻擊後，直升機開始對著所有「會移動的人」開火，該名倖存者就看著許多認識的人被子彈射穿身體、腸子從身體內爆裂出來，除了爆炸產生的燒焦味外，現場也彌漫著濃厚的血腥味。

事後，該名倖存者在屍體堆中找尋自己的家人，但卻看到自己的父親被炸成兩截、母親的屍體面目全非，而自己的女兒則是「沒有頭」了，一場襲擊，讓該名倖存者失去了7名家人。

根據緬甸民族團結政府 (NUG) 駐聯合國大使Kyaw Min Tun表示，2023年1月至3月期間，緬甸軍政府至少發動了56次空襲。

而也有消息指出，軍政府於20日又對帕自基村進行「清理行動」，派出200名士兵屠村。但報導中也指出，這起消息無法核實，目前已經像緬甸軍政府確認。

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