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南非一家爆滅門血案　陌生人闖入大屠殺「10人遭槍擊慘死」

南非一家爆滅門血案　陌生人闖入大屠殺「7女3男遭槍擊慘死」

▲南非彼得馬利茲堡有一家10口遭槍殺。（圖／達志／路透社，下同）

圖文／CTWANT

太可怕了！南非日前發生一起槍擊案，一群武裝人員衝進一戶人家中，共有7名女子和3名男子喪命，而嫌犯已被警方逮捕，犯案動機及案發經過仍有待進一步調查釐清。

綜合外媒報導，這一家10口在彼得馬利茲堡家中遭到持槍的歹徒攻擊並槍殺，警察部部長布赫基（Bheki Cele）在南非廣播公司直言：「這是一個犯罪現場，太可怕了，太多人在這裡迷路了」。

警方發言人傑（Jay Naicker）指出，當他們趕到現場時，發現一個家庭的10名成員受到槍擊致命傷，有民眾看到救護人員將罹難者遺體運上車。有1名槍手疑似被警方當場擊斃，此外有2名嫌犯被逮捕，使用的槍枝也被扣留，不過警方尚未透露槍擊的動機，法醫正在驗屍以搜集相關證據。

南非一家爆滅門血案　陌生人闖入大屠殺「7女3男遭槍擊慘死」

選區議員馬本古（Mabhungu Mkhize）證實，他在當地凌晨4點接到一通電話，告訴他有槍擊案，他趕到現場時，因為天黑看不清楚，但從警方那得知有10人被殺，「我們不清楚是否有兒童被殺」，並表示社區常發生暴力犯罪事件，但從未發生如此大規模的謀殺，「這和大屠殺沒兩樣」。

事實上，槍擊事件在南非很常發生，前幾天在德班市一棟房屋內，才發生4人被槍殺的慘案。報導指出，南非是世界上謀殺率最高的國家之一，每年6000萬人口有大約2萬人被殺，十分駭人聽聞。

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