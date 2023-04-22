解封國門出國夯　近7成民眾卻不知「1重要規定」

▲民眾紛紛出國旅遊，機場人潮一圈又一圈。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

政府解封國門後，不少民眾都想出國旅遊、大肆採購。但根據台灣入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法相關規定，民眾攜帶回國的自用行李物品只有2萬塊免稅額的限制，超過2萬塊必須走申報櫃台繳稅，否則一旦被海關攔查到，將會直接沒入。對此，《NOWnews民調》也針對該樣規定進行網路民調，結果居然高達68.03％的網友不知道相關法規。

《NOWnews民調》18日起針對「您知道台灣有『入境時自用商品不得超過2萬，超出部分必須繳稅』的規定嗎？」進行網路民調，截至22日早上8點半，高達68.25％的網友表示，不知道自用商品不得超過2萬的規定，僅有31.75％的網友知道。

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該民調也問到，「請問出國您最喜歡購買什麼東西帶回台灣呢？」30.48％的網友表示會買美妝藥妝與服飾，27.14％選擇名產零食，20.45％表示會買生活用品，12.64％表示會買3C電器產品，9.29％表示會買奢侈品。

民調還問到，「你對於2萬免稅額有什麼看法？」有73.02％的網友認為太低了，17.46％認為剛剛好，9.52％認為太高了。

另外，該民調也針對「 您贊成免稅額提高嗎？」進行調查，76.98％的網友贊成免稅額提高，11.9％沒意見，11.11％不贊成。

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