徐巧芯、費鴻泰黨員投票「差一票」　媒體人喊：國民黨的奇蹟發生了

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果22日出爐，由台北市議員徐巧芯擊敗爭取連任的現任立委費鴻泰。其中，黨員投票的部分，更以一票之差險勝，對此，資深媒體人直言，「國民黨內的奇蹟真的發生了」。

根據國民黨初選辦法，是以3成黨員投票加上7成民調，最終徐巧芯獲51.266％，費鴻泰則拿48.73％。值得注意的是，黨員投票徐巧芯共763票，費鴻泰則為762票。

另外，民調部分委託「全方位市場調查公司」及「世新大學知識經濟發展研究院民意調答研究中心」負責。在全方位市場調查公司部分，徐巧芯總支持率52.588％、費鴻泰47.412％；世新大學方面，徐總支持率51.001％、費總支持率48.999％。至於平均民調，徐巧芯為51.795％、費鴻泰則為48.205％。

對於勝選，徐巧芯透過臉書發文表示，「我們一起創造了奇蹟，寫下了歷史！謝謝大家，也特別感謝費鴻泰委員即時給我肯定」，並呼籲初選後藍營要團結一致對外，讓國民黨國會過半、重返執政。

而爭取六連霸失利的費鴻泰則簡短回應，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」。